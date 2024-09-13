https://ria.ru/20240913/nebenzja-1972599465.html

Небензя: Россия ждет разъяснений, как американский химикат оказался у ВСУ

Небензя: Россия ждет разъяснений, как американский химикат оказался у ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024

Небензя: Россия ждет разъяснений, как американский химикат оказался у ВСУ

Россия ждет от США разъяснений на тему того, как производимый в США химикат "Би-Зет" оказался в руках украинских боевиков, заявил постоянный представитель РФ... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T19:02

2024-09-13T19:02

2024-09-13T19:02

специальная военная операция на украине

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василий небензя

оон

организация по запрещению химического оружия

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ООН, 13 сен - РИА Новости. Россия ждет от США разъяснений на тему того, как производимый в США химикат "Би-Зет" оказался в руках украинских боевиков, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Мы все еще ждем от США - страны, на территории которой сегодня расположено единственное на планете опытное производство "Би-Зет", разъяснений на предмет того, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области Российской Федерации", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Российская сторона тщательно фиксирует химинциденты, свидетельствующие о нарушении Украиной своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и проводит их расследование, добавил российский дипломат. "По мере продвижения следственных мероприятий по данному сюжету, а также о других случаях применения токсичных химикатов и ХСББ Украиной Российская Федерация продолжит информировать и ОЗХО, и СБ ООН", - подытожил постпред РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240708/obvinenie-1958265776.html

россия

сша

украина

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в мире, россия, сша, украина, василий небензя, оон, организация по запрещению химического оружия