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Небензя: Россия ждет разъяснений, как американский химикат оказался у ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/nebenzja-1972599465.html
Небензя: Россия ждет разъяснений, как американский химикат оказался у ВСУ
Небензя: Россия ждет разъяснений, как американский химикат оказался у ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
Небензя: Россия ждет разъяснений, как американский химикат оказался у ВСУ
Россия ждет от США разъяснений на тему того, как производимый в США химикат "Би-Зет" оказался в руках украинских боевиков, заявил постоянный представитель РФ... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:02
2024-09-13T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
василий небензя
оон
организация по запрещению химического оружия
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ООН, 13 сен - РИА Новости. Россия ждет от США разъяснений на тему того, как производимый в США химикат "Би-Зет" оказался в руках украинских боевиков, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Мы все еще ждем от США - страны, на территории которой сегодня расположено единственное на планете опытное производство "Би-Зет", разъяснений на предмет того, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области Российской Федерации", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Российская сторона тщательно фиксирует химинциденты, свидетельствующие о нарушении Украиной своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и проводит их расследование, добавил российский дипломат. "По мере продвижения следственных мероприятий по данному сюжету, а также о других случаях применения токсичных химикатов и ХСББ Украиной Российская Федерация продолжит информировать и ОЗХО, и СБ ООН", - подытожил постпред РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240708/obvinenie-1958265776.html
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в мире, россия, сша, украина, василий небензя, оон, организация по запрещению химического оружия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Василий Небензя, ООН, Организация по запрещению химического оружия
Небензя: Россия ждет разъяснений, как американский химикат оказался у ВСУ

Небензя: РФ ждет от США разъяснений, как производимый ими химикат оказался у ВСУ

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 13 сен - РИА Новости. Россия ждет от США разъяснений на тему того, как производимый в США химикат "Би-Зет" оказался в руках украинских боевиков, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы все еще ждем от США - страны, на территории которой сегодня расположено единственное на планете опытное производство "Би-Зет", разъяснений на предмет того, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области Российской Федерации", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Российская сторона тщательно фиксирует химинциденты, свидетельствующие о нарушении Украиной своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и проводит их расследование, добавил российский дипломат.
"По мере продвижения следственных мероприятий по данному сюжету, а также о других случаях применения токсичных химикатов и ХСББ Украиной Российская Федерация продолжит информировать и ОЗХО, и СБ ООН", - подытожил постпред РФ.
Кириллов: ОЗХО готовят спецмиссию по расследованию так называемых фактов применения РФ химоружия - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Минобороны: Запад готовится обвинить Россию в применении химоружия
8 июля, 15:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВасилий НебензяООНОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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