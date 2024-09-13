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Ярославская область в числе лидеров по реализации нацпроекта "Культура" - РИА Новости, 13.09.2024
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Ярославская область
 
16:17 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/natsproekt-1972551714.html
Ярославская область в числе лидеров по реализации нацпроекта "Культура"
Ярославская область в числе лидеров по реализации нацпроекта "Культура" - РИА Новости, 13.09.2024
Ярославская область в числе лидеров по реализации нацпроекта "Культура"
Ярославская область вошла в число регионов-лидеров по кассовому исполнению нацпроекта "Культура", сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:17
2024-09-13T16:17
ярославская область
культура
владимир путин
ольга любимова
данилов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Ярославская область вошла в число регионов-лидеров по кассовому исполнению нацпроекта "Культура", сообщает правительство региона. "Ярославская область вошла в число регионов-лидеров по кассовому исполнению нацпроекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным и реализуемому в регионе областным правительством", - говорится в сообщении. Соответствующие результаты озвучила министр культуры РФ Ольга Любимова на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. По словам губернатора Михаила Евраева, для Ярославской области участие в нацпроекте – это колоссальная поддержка, стимул для развития инфраструктуры, творческого потенциала жителей и событийной активности. "С первых лет мы активно включились в реализацию проектов, благодаря чему преобразились многие наши учреждения, а жители получили новые возможности для досуга и развития своих талантов", - подчеркнул Евраев. И.о. министра культуры региона Ирина Ширшова сообщила, что за годы участия в нацпроекте на сельских территориях отремонтированы десятки учреждений культуры и построены три новых ДК и центр культурного развития в Данилове. Кроме того, отметила Ширшова, оснащены инструментами музыкальные школы, яркими и современными стали библиотеки, новое оборудование получили музеи, созданы виртуальные концертные залы, закуплены автоклубы. В рамках нацпроекта проходит масштабный капремонт Ярославского ТЮЗа: здание вновь откроется для зрителей уже в этом году, подчеркнула Ширшова.
https://ria.ru/20240829/natsproekt-1969296867.html
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культура, владимир путин, ольга любимова, данилов
Ярославская область, Культура, Владимир Путин, Ольга Любимова, Данилов

Ярославская область в числе лидеров по реализации нацпроекта "Культура"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Ярославская область вошла в число регионов-лидеров по кассовому исполнению нацпроекта "Культура", сообщает правительство региона.
"Ярославская область вошла в число регионов-лидеров по кассовому исполнению нацпроекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным и реализуемому в регионе областным правительством", - говорится в сообщении. Соответствующие результаты озвучила министр культуры РФ Ольга Любимова на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
По словам губернатора Михаила Евраева, для Ярославской области участие в нацпроекте – это колоссальная поддержка, стимул для развития инфраструктуры, творческого потенциала жителей и событийной активности.
"С первых лет мы активно включились в реализацию проектов, благодаря чему преобразились многие наши учреждения, а жители получили новые возможности для досуга и развития своих талантов", - подчеркнул Евраев.
И.о. министра культуры региона Ирина Ширшова сообщила, что за годы участия в нацпроекте на сельских территориях отремонтированы десятки учреждений культуры и построены три новых ДК и центр культурного развития в Данилове. Кроме того, отметила Ширшова, оснащены инструментами музыкальные школы, яркими и современными стали библиотеки, новое оборудование получили музеи, созданы виртуальные концертные залы, закуплены автоклубы. В рамках нацпроекта проходит масштабный капремонт Ярославского ТЮЗа: здание вновь откроется для зрителей уже в этом году, подчеркнула Ширшова.
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Ярославская областьКультураВладимир ПутинОльга ЛюбимоваДанилов
 
 
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