https://ria.ru/20240913/natsproekt-1972551714.html

Ярославская область в числе лидеров по реализации нацпроекта "Культура"

Ярославская область в числе лидеров по реализации нацпроекта "Культура" - РИА Новости, 13.09.2024

Ярославская область в числе лидеров по реализации нацпроекта "Культура"

Ярославская область вошла в число регионов-лидеров по кассовому исполнению нацпроекта "Культура", сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:17

2024-09-13T16:17

2024-09-13T16:17

ярославская область

культура

владимир путин

ольга любимова

данилов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Ярославская область вошла в число регионов-лидеров по кассовому исполнению нацпроекта "Культура", сообщает правительство региона. "Ярославская область вошла в число регионов-лидеров по кассовому исполнению нацпроекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным и реализуемому в регионе областным правительством", - говорится в сообщении. Соответствующие результаты озвучила министр культуры РФ Ольга Любимова на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. По словам губернатора Михаила Евраева, для Ярославской области участие в нацпроекте – это колоссальная поддержка, стимул для развития инфраструктуры, творческого потенциала жителей и событийной активности. "С первых лет мы активно включились в реализацию проектов, благодаря чему преобразились многие наши учреждения, а жители получили новые возможности для досуга и развития своих талантов", - подчеркнул Евраев. И.о. министра культуры региона Ирина Ширшова сообщила, что за годы участия в нацпроекте на сельских территориях отремонтированы десятки учреждений культуры и построены три новых ДК и центр культурного развития в Данилове. Кроме того, отметила Ширшова, оснащены инструментами музыкальные школы, яркими и современными стали библиотеки, новое оборудование получили музеи, созданы виртуальные концертные залы, закуплены автоклубы. В рамках нацпроекта проходит масштабный капремонт Ярославского ТЮЗа: здание вновь откроется для зрителей уже в этом году, подчеркнула Ширшова.

https://ria.ru/20240829/natsproekt-1969296867.html

данилов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

культура, владимир путин, ольга любимова, данилов