В Швеции проходят учения НАТО по отработке помощи раненым, пишут СМИ
Sveriges Radio: В Швеции проходят учения НАТО по отработке помощи раненым
Учения НАТО, Швеция. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Швеции проходят учения НАТО по отработке помощи раненым из Финляндии и стран Прибалтики, сообщает шведская радиокомпания Sveriges Radio.
"Прямо сейчас (в Швеции - ред.) впервые проходят учения НАТО на уровне командования, где Швеция отрабатывает помощь раненым на войне людям из Финляндии и стран Балтии", - говорится в сообщении.
По данным радиокомпании, на учения прибыли 150 участников из 16 стран НАТО. Отмечается, что половина участвующих в учениях людей являются военными, вторая половина - гражданские, многие из которых работают в области здравоохранения.
Как заявила представитель шведского национального совета по здравоохранению и социальному обеспечению и соорганизатор учений Таха Александерссон, один из выводов учений уже состоит в том, что Швеция нуждается в большем количестве средств транспорта для перевозки раненых.
Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта этого года.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.