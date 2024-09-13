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В Швеции проходят учения НАТО по отработке помощи раненым, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2024
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14:14 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/nato-1972515876.html
В Швеции проходят учения НАТО по отработке помощи раненым, пишут СМИ
В Швеции проходят учения НАТО по отработке помощи раненым, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2024
В Швеции проходят учения НАТО по отработке помощи раненым, пишут СМИ
В Швеции проходят учения НАТО по отработке помощи раненым из Финляндии и стран Прибалтики, сообщает шведская радиокомпания Sveriges Radio. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:14
2024-09-13T14:14
швеция
финляндия
россия
владимир путин
дмитрий киселев
нато
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Швеции проходят учения НАТО по отработке помощи раненым из Финляндии и стран Прибалтики, сообщает шведская радиокомпания Sveriges Radio. "Прямо сейчас (в Швеции - ред.) впервые проходят учения НАТО на уровне командования, где Швеция отрабатывает помощь раненым на войне людям из Финляндии и стран Балтии", - говорится в сообщении. По данным радиокомпании, на учения прибыли 150 участников из 16 стран НАТО. Отмечается, что половина участвующих в учениях людей являются военными, вторая половина - гражданские, многие из которых работают в области здравоохранения. Как заявила представитель шведского национального совета по здравоохранению и социальному обеспечению и соорганизатор учений Таха Александерссон, один из выводов учений уже состоит в том, что Швеция нуждается в большем количестве средств транспорта для перевозки раненых. Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта этого года. Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240913/volodin-1972430706.html
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швеция, финляндия, россия, владимир путин, дмитрий киселев, нато
Швеция, Финляндия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО
В Швеции проходят учения НАТО по отработке помощи раненым, пишут СМИ

Sveriges Radio: В Швеции проходят учения НАТО по отработке помощи раненым

© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Tim BeeryУчения НАТО, Швеция
Учения НАТО, Швеция - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Tim Beery
Учения НАТО, Швеция. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Швеции проходят учения НАТО по отработке помощи раненым из Финляндии и стран Прибалтики, сообщает шведская радиокомпания Sveriges Radio.
"Прямо сейчас (в Швеции - ред.) впервые проходят учения НАТО на уровне командования, где Швеция отрабатывает помощь раненым на войне людям из Финляндии и стран Балтии", - говорится в сообщении.
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По данным радиокомпании, на учения прибыли 150 участников из 16 стран НАТО. Отмечается, что половина участвующих в учениях людей являются военными, вторая половина - гражданские, многие из которых работают в области здравоохранения.
Как заявила представитель шведского национального совета по здравоохранению и социальному обеспечению и соорганизатор учений Таха Александерссон, один из выводов учений уже состоит в том, что Швеция нуждается в большем количестве средств транспорта для перевозки раненых.
Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта этого года.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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