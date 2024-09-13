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НАТО строит планы по отправке войск на Украину, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
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07:24 13.09.2024 (обновлено: 09:31 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/nato-1972425348.html
НАТО строит планы по отправке войск на Украину, заявили в Минобороны
НАТО строит планы по отправке войск на Украину, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
НАТО строит планы по отправке войск на Украину, заявили в Минобороны
Страны НАТО с целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева строят планы по отправке своих войск на Украину, заявил... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:24
2024-09-13T09:31
россия
киев
украина
александр фомин
нато
в мире
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ПЕКИН, 13 сен — РИА Новости. Страны НАТО с целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева строят планы по отправке своих войск на Украину, заявил заместитель министра обороны Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину", — сказал он.Как отметил Фомин, это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав.Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
https://ria.ru/20240913/atr-1972424907.html
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россия, киев, украина, александр фомин, нато, в мире
Россия, Киев, Украина, Александр Фомин, НАТО, В мире
НАТО строит планы по отправке войск на Украину, заявили в Минобороны

МО: НАТО хотят отправить войска на Украину для принуждения России к переговорам

© AP Photo / Virginia MayoВоенные готовятся к посадке на военно-транспортный самолет
Военные готовятся к посадке на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Военные готовятся к посадке на военно-транспортный самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 сен — РИА Новости. Страны НАТО с целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева строят планы по отправке своих войск на Украину, заявил заместитель министра обороны Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
«
"С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину", — сказал он.
Как отметил Фомин, это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав.
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
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