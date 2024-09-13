https://ria.ru/20240913/nato-1972425348.html

НАТО строит планы по отправке войск на Украину, заявили в Минобороны

НАТО строит планы по отправке войск на Украину, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024

НАТО строит планы по отправке войск на Украину, заявили в Минобороны

Страны НАТО с целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева строят планы по отправке своих войск на Украину, заявил... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:24

2024-09-13T07:24

2024-09-13T09:31

россия

киев

украина

александр фомин

нато

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ПЕКИН, 13 сен — РИА Новости. Страны НАТО с целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева строят планы по отправке своих войск на Украину, заявил заместитель министра обороны Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину", — сказал он.Как отметил Фомин, это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав.Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.

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россия

киев

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россия, киев, украина, александр фомин, нато, в мире