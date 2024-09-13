https://ria.ru/20240913/nato-1972425348.html
НАТО строит планы по отправке войск на Украину, заявили в Минобороны
НАТО строит планы по отправке войск на Украину, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
НАТО строит планы по отправке войск на Украину, заявили в Минобороны
Страны НАТО с целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева строят планы по отправке своих войск на Украину, заявил... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:24
2024-09-13T07:24
2024-09-13T09:31
россия
киев
украина
александр фомин
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934857779_754:813:2895:2017_1920x0_80_0_0_528e24a77c003b2ad8be136ddf7937ce.jpg
ПЕКИН, 13 сен — РИА Новости. Страны НАТО с целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева строят планы по отправке своих войск на Украину, заявил заместитель министра обороны Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину", — сказал он.Как отметил Фомин, это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав.Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
https://ria.ru/20240913/atr-1972424907.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934857779_679:293:3019:2048_1920x0_80_0_0_bcaa77bb7021d48bd6e78b7b146d27b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, украина, александр фомин, нато, в мире
Россия, Киев, Украина, Александр Фомин, НАТО, В мире
НАТО строит планы по отправке войск на Украину, заявили в Минобороны
МО: НАТО хотят отправить войска на Украину для принуждения России к переговорам