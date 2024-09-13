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"Мяч на их стороне". На Западе оценили заявление Путина о конфликте с НАТО - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/nato-1972421633.html
"Мяч на их стороне". На Западе оценили заявление Путина о конфликте с НАТО
"Мяч на их стороне". На Западе оценили заявление Путина о конфликте с НАТО - РИА Новости, 13.09.2024
"Мяч на их стороне". На Западе оценили заявление Путина о конфликте с НАТО
НАТО превратится в прямого участника конфликта на Украине, если разрешит ВСУ бить вглубь территории России, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T06:38
2024-09-13T06:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
чей боуз
нато
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. НАТО превратится в прямого участника конфликта на Украине, если разрешит ВСУ бить вглубь территории России, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Президент Путин четко объяснил, какой будет реальность, если оружие НАТО будет использовано для ударов вглубь территории России. &lt;...&gt; Теперь мяч на стороне альянса. Давайте молиться, чтобы этого не произошло", — написал журналист.Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
https://ria.ru/20240913/zapad-1972419254.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, чей боуз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Чей Боуз, НАТО
"Мяч на их стороне". На Западе оценили заявление Путина о конфликте с НАТО

Боуз: НАТО станет прямым участником конфликта, если разрешит бить вглубь РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. НАТО превратится в прямого участника конфликта на Украине, если разрешит ВСУ бить вглубь территории России, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Президент Путин четко объяснил, какой будет реальность, если оружие НАТО будет использовано для ударов вглубь территории России. <...> Теперь мяч на стороне альянса. Давайте молиться, чтобы этого не произошло", — написал журналист.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинЧей БоузНАТО
 
 
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