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Во французские магазины завезли коробки с бананами с кокаином - РИА Новости, 13.09.2024
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20:29 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/narkotiki-1972613568.html
Во французские магазины завезли коробки с бананами с кокаином
Во французские магазины завезли коробки с бананами с кокаином - РИА Новости, 13.09.2024
Во французские магазины завезли коробки с бананами с кокаином
В ряд магазинов крупного французского ритейлера Grand Frais поступили коробки с бананами, в которых оказалось спрятано порядка 50 килограммов кокаина, сообщило... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:29
2024-09-13T20:29
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ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости. В ряд магазинов крупного французского ритейлера Grand Frais поступили коробки с бананами, в которых оказалось спрятано порядка 50 килограммов кокаина, сообщило издание Parisien. Коробки с фруктами были доставлены в разные регионы по всей стране. "Коробки с бананами, скрывающие десятки килограммов кокаина, были обнаружены в нескольких магазинах бренда Grand Frais, в частности, в Ле Крезо (департамент Сона и Луара), в Боне (Кот-д'Ор), в Сошо (Ду), в Бессонкуре (Территория Бельфор) и в Бургундии-Франш-Конте", - пишет СМИ. Администрация магазинов сообщила о находке в полицию. Расследование было поручено Управлению по борьбе с наркотиками (OFAST) Международного управления национальной полиции (DIPN) Дижона, а также Отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью (Dcos) Безансона. Согласно данным следователей, транспортная компания не имеет отношения к обнаруженным наркотикам. Пакеты с кокаином были спрятаны под бананами, выращенными в Колумбии. Прокуратура Монбельяра в Бургундии — Франш-Конте заверила покупателей, что бананы не были в прямом контакте с наркотиком и их безопасно употреблять. Как напоминает издание, в конце мая на логистическом складе в Кольмаре было обнаружено 250 килограммов кокаина. Спрятан он был так же, как наркотики во фруктовых коробках, обнаруженные на этой неделе.
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в мире, колумбия, бургундия, франш-конте
В мире, Колумбия, Бургундия, Франш-Конте
Во французские магазины завезли коробки с бананами с кокаином

Parisien: во французские магазины завезли коробки с бананами и 50 кг кокаина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бананы. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости. В ряд магазинов крупного французского ритейлера Grand Frais поступили коробки с бананами, в которых оказалось спрятано порядка 50 килограммов кокаина, сообщило издание Parisien.
Коробки с фруктами были доставлены в разные регионы по всей стране.
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"Коробки с бананами, скрывающие десятки килограммов кокаина, были обнаружены в нескольких магазинах бренда Grand Frais, в частности, в Ле Крезо (департамент Сона и Луара), в Боне (Кот-д'Ор), в Сошо (Ду), в Бессонкуре (Территория Бельфор) и в Бургундии-Франш-Конте", - пишет СМИ.
Администрация магазинов сообщила о находке в полицию. Расследование было поручено Управлению по борьбе с наркотиками (OFAST) Международного управления национальной полиции (DIPN) Дижона, а также Отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью (Dcos) Безансона.
Согласно данным следователей, транспортная компания не имеет отношения к обнаруженным наркотикам. Пакеты с кокаином были спрятаны под бананами, выращенными в Колумбии.
Прокуратура Монбельяра в БургундииФранш-Конте заверила покупателей, что бананы не были в прямом контакте с наркотиком и их безопасно употреблять.
Как напоминает издание, в конце мая на логистическом складе в Кольмаре было обнаружено 250 килограммов кокаина. Спрятан он был так же, как наркотики во фруктовых коробках, обнаруженные на этой неделе.
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