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Напавшему на главного муфтия Таджикистана мужчине грозит срок до семи лет
Напавшему на главного муфтия Таджикистана мужчине грозит срок до семи лет - РИА Новости, 13.09.2024
Напавшему на главного муфтия Таджикистана мужчине грозит срок до семи лет
Гражданину, совершившему нападение на главу Совета улемов Саидмукаррама Абдулкодирзоду, грозит пяти до семи лет лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:55
2024-09-13T19:55
2024-09-13T19:55
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ДУШАНБЕ, 13 сен — РИА Новости, Лидия Исамова. Гражданину, совершившему нападение на главу Совета улемов Саидмукаррама Абдулкодирзоду, грозит пяти до семи лет лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в следственных органах МВД Таджикистана. "Злоумышленнику, совершившему 11 сентября вооруженное нападение, предъявлено обвинение в хулиганстве, предусматривающее от 5 до 7 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Нападение на главного муфтия Таджикистана произошло 11 сентября после вечернего намаза. Злоумышленник ударил 61-летнего председателя Совета улемов ножом. Абдулкодирзода получил легкое ранение, после оказания первой помощи врачи отпустили его домой. Нападавший был оперативно задержан дежурившими около мечети милиционерами.
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в мире, таджикистан
Напавшему на главного муфтия Таджикистана мужчине грозит срок до семи лет
Напавшему на муфтия Таджикистана мужчине грозит от 5 до 7 лет лишения свободы
ДУШАНБЕ, 13 сен — РИА Новости, Лидия Исамова. Гражданину, совершившему нападение на главу Совета улемов Саидмукаррама Абдулкодирзоду, грозит пяти до семи лет лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в следственных органах МВД Таджикистана.
"Злоумышленнику, совершившему 11 сентября вооруженное нападение, предъявлено обвинение в хулиганстве, предусматривающее от 5 до 7 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Нападение на главного муфтия Таджикистана произошло 11 сентября после вечернего намаза. Злоумышленник ударил 61-летнего председателя Совета улемов ножом. Абдулкодирзода получил легкое ранение, после оказания первой помощи врачи отпустили его домой. Нападавший был оперативно задержан дежурившими около мечети милиционерами.