Рейтинг@Mail.ru
Напавшему на главного муфтия Таджикистана мужчине грозит срок до семи лет - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/napadenie-1972608750.html
Напавшему на главного муфтия Таджикистана мужчине грозит срок до семи лет
Напавшему на главного муфтия Таджикистана мужчине грозит срок до семи лет - РИА Новости, 13.09.2024
Напавшему на главного муфтия Таджикистана мужчине грозит срок до семи лет
Гражданину, совершившему нападение на главу Совета улемов Саидмукаррама Абдулкодирзоду, грозит пяти до семи лет лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:55
2024-09-13T19:55
в мире
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ДУШАНБЕ, 13 сен — РИА Новости, Лидия Исамова. Гражданину, совершившему нападение на главу Совета улемов Саидмукаррама Абдулкодирзоду, грозит пяти до семи лет лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в следственных органах МВД Таджикистана. "Злоумышленнику, совершившему 11 сентября вооруженное нападение, предъявлено обвинение в хулиганстве, предусматривающее от 5 до 7 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Нападение на главного муфтия Таджикистана произошло 11 сентября после вечернего намаза. Злоумышленник ударил 61-летнего председателя Совета улемов ножом. Абдулкодирзода получил легкое ранение, после оказания первой помощи врачи отпустили его домой. Нападавший был оперативно задержан дежурившими около мечети милиционерами.
https://ria.ru/20240323/kirgiziya-1935255169.html
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан
В мире, Таджикистан
Напавшему на главного муфтия Таджикистана мужчине грозит срок до семи лет

Напавшему на муфтия Таджикистана мужчине грозит от 5 до 7 лет лишения свободы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 13 сен — РИА Новости, Лидия Исамова. Гражданину, совершившему нападение на главу Совета улемов Саидмукаррама Абдулкодирзоду, грозит пяти до семи лет лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в следственных органах МВД Таджикистана.
"Злоумышленнику, совершившему 11 сентября вооруженное нападение, предъявлено обвинение в хулиганстве, предусматривающее от 5 до 7 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Нападение на главного муфтия Таджикистана произошло 11 сентября после вечернего намаза. Злоумышленник ударил 61-летнего председателя Совета улемов ножом. Абдулкодирзода получил легкое ранение, после оказания первой помощи врачи отпустили его домой. Нападавший был оперативно задержан дежурившими около мечети милиционерами.
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
В Киргизии раскрыли ОПГ, планировавшую покушение на руководство страны
23 марта, 12:56
 
В миреТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала