https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972568360.html
Набиуллина назвала два признака перегрева экономики
Набиуллина назвала два признака перегрева экономики - РИА Новости, 13.09.2024
Набиуллина назвала два признака перегрева экономики
Индикаторами перегрева экономики являются темпы роста ВВП выше потенциальных в сочетании с устойчивым инфляционным давлением, заявила глава Банка России Эльвира РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:20
2024-09-13T17:20
2024-09-13T17:20
экономика
россия
эльвира набиуллина
герман греф
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Индикаторами перегрева экономики являются темпы роста ВВП выше потенциальных в сочетании с устойчивым инфляционным давлением, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Про индикаторы перегрева. То, что называется в обиходе перегревом, это по сути дела разрыв выпуска - насколько темпы роста ВВП выше потенциальных. Основной индикатор - инфляция, устойчивое инфляционное давление", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. В конце июля она говорила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года. В начале этого месяца глава Сбербанка Герман Греф сказал, что экономика России все еще находится в состоянии перегрева. Его пик уже пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из состояния перегрева пока рано, отметил он. Что касается, потенциальных темпов роста экономики России, то глава Минэкономразвития Максим Решетников летом отмечал, что с точки зрения министерства потенциальный экономический рост выше оценок ЦБ. В частности, в базовом варианте прогноза регулятора ВВП РФ в 2025 году вырастет на 0,5-1,5%, а по прогнозу Минэкономразвития - на 2,5%. В пятницу глава Банка России объяснила, что вариант развития ситуации в экономике по сценарию Минэкономразвития возможен, и он отражен в основных направлениях ДКП как дезинфляционный, но выстраивая свою политику регулятор предпочитает опираться на более консервативные предпосылки. Пока состояние перегрева российской экономики сохраняется, нужны более сбалансированные темпы роста, заявила Набиуллина.
https://ria.ru/20240913/ekonomika-1972551843.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, герман греф, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России
Набиуллина назвала два признака перегрева экономики
Набиуллина: темпы роста ВВП выше потенциальных указывают на перегрев экономики