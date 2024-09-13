https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972568360.html

Набиуллина назвала два признака перегрева экономики

Набиуллина назвала два признака перегрева экономики - РИА Новости, 13.09.2024

Набиуллина назвала два признака перегрева экономики

Индикаторами перегрева экономики являются темпы роста ВВП выше потенциальных в сочетании с устойчивым инфляционным давлением, заявила глава Банка России Эльвира РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:20

2024-09-13T17:20

2024-09-13T17:20

экономика

россия

эльвира набиуллина

герман греф

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Индикаторами перегрева экономики являются темпы роста ВВП выше потенциальных в сочетании с устойчивым инфляционным давлением, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Про индикаторы перегрева. То, что называется в обиходе перегревом, это по сути дела разрыв выпуска - насколько темпы роста ВВП выше потенциальных. Основной индикатор - инфляция, устойчивое инфляционное давление", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. В конце июля она говорила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года. В начале этого месяца глава Сбербанка Герман Греф сказал, что экономика России все еще находится в состоянии перегрева. Его пик уже пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из состояния перегрева пока рано, отметил он. Что касается, потенциальных темпов роста экономики России, то глава Минэкономразвития Максим Решетников летом отмечал, что с точки зрения министерства потенциальный экономический рост выше оценок ЦБ. В частности, в базовом варианте прогноза регулятора ВВП РФ в 2025 году вырастет на 0,5-1,5%, а по прогнозу Минэкономразвития - на 2,5%. В пятницу глава Банка России объяснила, что вариант развития ситуации в экономике по сценарию Минэкономразвития возможен, и он отражен в основных направлениях ДКП как дезинфляционный, но выстраивая свою политику регулятор предпочитает опираться на более консервативные предпосылки. Пока состояние перегрева российской экономики сохраняется, нужны более сбалансированные темпы роста, заявила Набиуллина.

https://ria.ru/20240913/ekonomika-1972551843.html

https://ria.ru/20240913/tsb-1972549518.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, герман греф, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии