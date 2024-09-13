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Мигранты могут снизить напряженность на рынке труда, заявила Набиуллина - РИА Новости, 13.09.2024
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16:33 13.09.2024 (обновлено: 16:34 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972555809.html
Мигранты могут снизить напряженность на рынке труда, заявила Набиуллина
Мигранты могут снизить напряженность на рынке труда, заявила Набиуллина - РИА Новости, 13.09.2024
Мигранты могут снизить напряженность на рынке труда, заявила Набиуллина
Зарубежные специалисты помогут снизить напряженность на рынке труда в России, но важна их квалификация, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:33
2024-09-13T16:34
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Зарубежные специалисты помогут снизить напряженность на рынке труда в России, но важна их квалификация, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке. "Что касается расширения предложения на рынке труда за счет зарубежных специалистов, это может снизить напряженность на рынке труда. Но здесь очень важно учитывать квалификации, которые должны соответствовать потребностям российского рынка труда", - сказала она. Комментируя вопрос роста производительности труда в России, Набиуллина отметила, что российские предприятия для достижения этой цели активно вкладываются в автоматизацию производства. Также компании продолжают повышать зарплаты сотрудникам. Однако, по словам главы ЦБ, важно, чтобы рост зарплат был соразмерен росту производительности труда - иначе есть риск усиления инфляции. Банк России в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мигранты могут снизить напряженность на рынке труда, заявила Набиуллина

Набиуллина: зарубежные специалисты помогут снизить напряженность на рынке труда

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Зарубежные специалисты помогут снизить напряженность на рынке труда в России, но важна их квалификация, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке.
"Что касается расширения предложения на рынке труда за счет зарубежных специалистов, это может снизить напряженность на рынке труда. Но здесь очень важно учитывать квалификации, которые должны соответствовать потребностям российского рынка труда", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
России нужны новые мигранты
10 августа, 08:00
Комментируя вопрос роста производительности труда в России, Набиуллина отметила, что российские предприятия для достижения этой цели активно вкладываются в автоматизацию производства. Также компании продолжают повышать зарплаты сотрудникам.
Однако, по словам главы ЦБ, важно, чтобы рост зарплат был соразмерен росту производительности труда - иначе есть риск усиления инфляции.
Банк России в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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