https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972555809.html

Мигранты могут снизить напряженность на рынке труда, заявила Набиуллина

Мигранты могут снизить напряженность на рынке труда, заявила Набиуллина - РИА Новости, 13.09.2024

Мигранты могут снизить напряженность на рынке труда, заявила Набиуллина

Зарубежные специалисты помогут снизить напряженность на рынке труда в России, но важна их квалификация, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:33

2024-09-13T16:33

2024-09-13T16:34

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Зарубежные специалисты помогут снизить напряженность на рынке труда в России, но важна их квалификация, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке. "Что касается расширения предложения на рынке труда за счет зарубежных специалистов, это может снизить напряженность на рынке труда. Но здесь очень важно учитывать квалификации, которые должны соответствовать потребностям российского рынка труда", - сказала она. Комментируя вопрос роста производительности труда в России, Набиуллина отметила, что российские предприятия для достижения этой цели активно вкладываются в автоматизацию производства. Также компании продолжают повышать зарплаты сотрудникам. Однако, по словам главы ЦБ, важно, чтобы рост зарплат был соразмерен росту производительности труда - иначе есть риск усиления инфляции. Банк России в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

https://ria.ru/20240729/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)