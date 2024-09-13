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Набиуллина рассказала, с чем связано снижение мировых цен на нефть - РИА Новости, 13.09.2024
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15:46 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972543884.html
Набиуллина рассказала, с чем связано снижение мировых цен на нефть
Набиуллина рассказала, с чем связано снижение мировых цен на нефть - РИА Новости, 13.09.2024
Набиуллина рассказала, с чем связано снижение мировых цен на нефть
Текущее снижение цен на нефть связано как со структурой роста мировой экономики, так и с ожиданиями ее дальнейшего замедления, заявила глава Банка России... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:46
2024-09-13T15:46
россия
эльвира набиуллина
brent
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Текущее снижение цен на нефть связано как со структурой роста мировой экономики, так и с ожиданиями ее дальнейшего замедления, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ранее на этой неделе цена нефти Brent опускалась ниже 69 долларов за баррель впервые с начала декабря 2021 года. "В целом структура глобального спроса становится менее энергоемкой. Это может ограничивать спрос на наши экспортные товары. Текущее снижение цен на нефть связано как со структурой роста мировой экономики, так и с ожиданиями ее дальнейшего замедления", – сказала она в ходе пресс-конференции. Для России эти тенденции на рынке нефти являются проинфляционными, отметила Набиуллина. "Рост мировой экономики замедляется, что в основном соответствует нашему прогнозу. Это происходит прежде всего за счет промышленности, тогда как сектор услуг чувствует себя увереннее", – добавила она.
https://ria.ru/20240913/neft-1972426958.html
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россия, эльвира набиуллина, brent, в мире
Россия, Эльвира Набиуллина, Brent, В мире
Набиуллина рассказала, с чем связано снижение мировых цен на нефть

Набиуллина: снижение цен на нефть связано со структурой роста мировой экономики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Текущее снижение цен на нефть связано как со структурой роста мировой экономики, так и с ожиданиями ее дальнейшего замедления, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Ранее на этой неделе цена нефти Brent опускалась ниже 69 долларов за баррель впервые с начала декабря 2021 года.
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"В целом структура глобального спроса становится менее энергоемкой. Это может ограничивать спрос на наши экспортные товары. Текущее снижение цен на нефть связано как со структурой роста мировой экономики, так и с ожиданиями ее дальнейшего замедления", – сказала она в ходе пресс-конференции.
Для России эти тенденции на рынке нефти являются проинфляционными, отметила Набиуллина.
"Рост мировой экономики замедляется, что в основном соответствует нашему прогнозу. Это происходит прежде всего за счет промышленности, тогда как сектор услуг чувствует себя увереннее", – добавила она.
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РоссияЭльвира НабиуллинаBrentВ мире
 
 
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