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ЦБ не видит рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки - РИА Новости, 13.09.2024
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15:17 13.09.2024 (обновлено: 16:45 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972536351.html
ЦБ не видит рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки
ЦБ не видит рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ не видит рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки
Банк России не видит рисков для финансовой устойчивости большинства российских заемщиков из-за повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:17
2024-09-13T16:45
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банк России не видит рисков для финансовой устойчивости большинства российских заемщиков из-за повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы в постоянном режиме анализируем последствия нашей денежно-кредитной политики на финансовую стабильность, на самочувствие заемщиков. Мы не видим рисков устойчивости для большинства заемщиков", - сказала она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.Глава ЦБ добавила, что повышение процентной ставки может стать значимой проблемой только для заемщиков с уже накопленной высокой долговой нагрузкой. "Но все-таки большинство заемщиков находится в достаточно устойчивом положении", - подытожила Набиуллина.Банк России в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.По словам главы регулятора, общий рост кредитования в РФ остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте. В замедлении потребительского кредитования отражаются как эффекты проводимой денежно-кредитной политики, так и принятые ранее макропруденциальные меры. Вместе с тем темпы роста корпоративного кредитования пока остаются повышенными из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ не видит рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки

Набиуллина: рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Центральный банк Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банк России не видит рисков для финансовой устойчивости большинства российских заемщиков из-за повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы в постоянном режиме анализируем последствия нашей денежно-кредитной политики на финансовую стабильность, на самочувствие заемщиков. Мы не видим рисков устойчивости для большинства заемщиков", - сказала она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
Глава ЦБ добавила, что повышение процентной ставки может стать значимой проблемой только для заемщиков с уже накопленной высокой долговой нагрузкой. "Но все-таки большинство заемщиков находится в достаточно устойчивом положении", - подытожила Набиуллина.
Банк России в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
По словам главы регулятора, общий рост кредитования в РФ остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте. В замедлении потребительского кредитования отражаются как эффекты проводимой денежно-кредитной политики, так и принятые ранее макропруденциальные меры. Вместе с тем темпы роста корпоративного кредитования пока остаются повышенными из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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