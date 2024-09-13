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В Москве арестовали полицейского, подозреваемого в сбыте наркотиков

В Москве арестовали полицейского, подозреваемого в сбыте наркотиков - РИА Новости, 13.09.2024

В Москве арестовали полицейского, подозреваемого в сбыте наркотиков

Сотрудник полиции, который обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств, заключен под стражу в Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T22:57

2024-09-13T22:57

2024-09-13T22:57

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сотрудник полиции, который обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств, заключен под стражу в Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что 11 сентября у 34-летнего полицейского при задержании из кармана выпал сверток. Сотрудника полиции задержали в Москве с подготовленными к сбыту упаковками с амфетамином и мефедроном. Позже на сотрудника МВД было возбуждено уголовное дело. "С учетом позиции Черемушкинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 34-летнего сотрудника одного из территориальных отделов МВД России по городу Москве. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемый вступил в преступный сговор с иными лицами с целью незаконного сбыта на территории столицы наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Запрещенные вещества он хранил и перевозил в своем автомобиле. "Расследование уголовного дела и привлечение мужчины к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре", - сказано в сообщении прокуратуры.

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