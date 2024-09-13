https://ria.ru/20240913/moskva-1972571790.html
В Москве запустили программу по планированию беременности
В Москве запустили программу по планированию беременности - РИА Новости, 13.09.2024
В Москве запустили программу по планированию беременности
В Москве запустили программу по планированию беременности с учетом состояния здоровья, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:31
2024-09-13T17:31
2024-09-13T18:32
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Москве запустили программу по планированию беременности с учетом состояния здоровья, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. "Мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет в мире. В нем смогут принять участие москвички с 18 до 40 лет", — сказала она.Как отметили в столичном комплексе социального развития, в центрах женского здоровья и женских консультациях жительницам столицы впервые предложат узнать о возможностях организма, включая фертильность, и бесплатно сдать анализ крови для оценки уровня антимюллерова гормона (АМГ).Москвички также получат возможность бесплатно воспользоваться процедурами искусственного оплодотворения ЭКО и переноса эмбриона. Перед этим некоторым женщинам предложат сделать генетическую диагностику эмбрионов (ПГД), уточнили в пресс-службе. Там пояснили, что диагностика необходима при высоком риске рождения ребенка с генетическими аномалиями, она также помогает определить наследственное заболевание. Такой метод повышает шансы избежать патологий.Как убедилась корреспондент РИА Новости, направления на забор венозной крови на антимюллеров гормон появились в личном кабинете ЕМИАС, они действительны до осени 2025 года.
https://ria.ru/20240905/vyplaty-1728392476.html
https://ria.ru/20240704/beremennost-1957499581.html
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общество, анастасия ракова , москва, здоровье - общество
Общество, Анастасия Ракова , Москва, Здоровье - Общество
В Москве запустили программу по планированию беременности
Москвичкам предложили в течение года сдать анализ на фертильность
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Москве запустили программу по планированию беременности с учетом состояния здоровья, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет в мире. В нем смогут принять участие москвички с 18 до 40 лет", — сказала она.
Как отметили в столичном комплексе социального развития, в центрах женского здоровья и женских консультациях жительницам столицы впервые предложат узнать о возможностях организма, включая фертильность, и бесплатно сдать анализ крови для оценки уровня антимюллерова гормона (АМГ).
Москвички также получат возможность бесплатно воспользоваться процедурами искусственного оплодотворения ЭКО и переноса эмбриона. Перед этим некоторым женщинам предложат сделать генетическую диагностику эмбрионов (ПГД), уточнили в пресс-службе.
Там пояснили, что диагностика необходима при высоком риске рождения ребенка с генетическими аномалиями, она также помогает определить наследственное заболевание. Такой метод повышает шансы избежать патологий.
Как убедилась корреспондент РИА Новости, направления на забор венозной крови на антимюллеров гормон появились в личном кабинете ЕМИАС, они действительны до осени 2025 года.