https://ria.ru/20240913/moskva-1972571790.html

В Москве запустили программу по планированию беременности

В Москве запустили программу по планированию беременности - РИА Новости, 13.09.2024

В Москве запустили программу по планированию беременности

В Москве запустили программу по планированию беременности с учетом состояния здоровья, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:31

2024-09-13T17:31

2024-09-13T18:32

общество

анастасия ракова

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Москве запустили программу по планированию беременности с учетом состояния здоровья, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. "Мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет в мире. В нем смогут принять участие москвички с 18 до 40 лет", — сказала она.Как отметили в столичном комплексе социального развития, в центрах женского здоровья и женских консультациях жительницам столицы впервые предложат узнать о возможностях организма, включая фертильность, и бесплатно сдать анализ крови для оценки уровня антимюллерова гормона (АМГ).Москвички также получат возможность бесплатно воспользоваться процедурами искусственного оплодотворения ЭКО и переноса эмбриона. Перед этим некоторым женщинам предложат сделать генетическую диагностику эмбрионов (ПГД), уточнили в пресс-службе. Там пояснили, что диагностика необходима при высоком риске рождения ребенка с генетическими аномалиями, она также помогает определить наследственное заболевание. Такой метод повышает шансы избежать патологий.Как убедилась корреспондент РИА Новости, направления на забор венозной крови на антимюллеров гормон появились в личном кабинете ЕМИАС, они действительны до осени 2025 года.

https://ria.ru/20240905/vyplaty-1728392476.html

https://ria.ru/20240704/beremennost-1957499581.html

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общество, анастасия ракова , москва, здоровье - общество