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На востоке Москвы обвалился грунт на площади 2,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 13.09.2024
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16:36 13.09.2024 (обновлено: 17:44 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/moskva-1972556078.html
На востоке Москвы обвалился грунт на площади 2,5 тысячи квадратных метров
На востоке Москвы обвалился грунт на площади 2,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 13.09.2024
На востоке Москвы обвалился грунт на площади 2,5 тысячи квадратных метров
На востоке Москвы провалился грунт на площади примерно 2500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:36
2024-09-13T17:44
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На востоке Москвы провалился грунт на площади примерно 2500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На пересечении улиц Короленко и Оленьего Вала произошел обвал грунта на площади 50 на 50 метров", — сказал собеседник агентства.Сведений о пострадавших не поступало.Причина просадки грунта уточняется.
https://ria.ru/20240826/grunt-1968449045.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На востоке Москвы обвалился грунт на площади 2,5 тысячи квадратных метров

На востоке Москвы обвалился грунт на пересечении двух улиц

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На востоке Москвы провалился грунт на площади примерно 2500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На пересечении улиц Короленко и Оленьего Вала произошел обвал грунта на площади 50 на 50 метров", — сказал собеседник агентства.
Сведений о пострадавших не поступало.
Причина просадки грунта уточняется.
Место провала грунта на Большой Никитской в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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