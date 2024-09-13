https://ria.ru/20240913/moskva-1972556078.html

На востоке Москвы обвалился грунт на площади 2,5 тысячи квадратных метров

На востоке Москвы обвалился грунт на площади 2,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 13.09.2024

На востоке Москвы обвалился грунт на площади 2,5 тысячи квадратных метров

На востоке Москвы провалился грунт на площади примерно 2500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:36

2024-09-13T16:36

2024-09-13T17:44

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На востоке Москвы провалился грунт на площади примерно 2500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На пересечении улиц Короленко и Оленьего Вала произошел обвал грунта на площади 50 на 50 метров", — сказал собеседник агентства.Сведений о пострадавших не поступало.Причина просадки грунта уточняется.

https://ria.ru/20240826/grunt-1968449045.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия