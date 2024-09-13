Рейтинг@Mail.ru
Промышленники Москвы увеличивают выпуск инновационной продукции - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:00 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/moskva-1972438920.html
Промышленники Москвы увеличивают выпуск инновационной продукции
Промышленники Москвы увеличивают выпуск инновационной продукции - РИА Новости, 13.09.2024
Промышленники Москвы увеличивают выпуск инновационной продукции
Столичные производители современной инновационной продукции показывают положительную динамику, увеличивается выпуск транспортных карт, систем вентиляции,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:00
2024-09-13T10:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972439826_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_36b8d2948ccb9e59842ccdc14c4cc52c.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Столичные производители современной инновационной продукции показывают положительную динамику, увеличивается выпуск транспортных карт, систем вентиляции, газоанализаторов и других товаров, сообщил в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва – центр развития высоких технологий и локомотив промышленности. В столице действует более 20 мер поддержки для индустриального сектора – от присвоения спецстатусов, которые дают налоговые льготы, до предоставления земельных участков по льготной ставке 1 рубль в год. Подобные инструменты позволяют привлечь дополнительные инвестиции в проекты, открывать новые заводы, расширять рынки сбыта и закупать новое оборудование. Так, например, за семь месяцев этого года производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 111% по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Отмечается, что компания ISBC – столичный разработчик и производитель RFID-продукции для различных отраслей экономики, увеличил производство транспортных карт для федеральных и региональных проектов на 20% за первое полугодие 2024-го по сравнению с 2023 годом.В свою очередь, директор департамента корпоративных и проектных продаж компании Александр Якичев заявил, что уже более 10 лет ISBC производит социальные, транспортные, школьные карты и карты жителей. Компания активно сотрудничает с различными регионами и организациями, которые стремятся улучшить качество жизни горожан и повысить эффективность работы городской инфраструктуры.Столичная "Фабрика Вентиляции ГалВент" за первое полугодие этого года увеличила объем производства на 40%. Компания активно автоматизирует все процессы и роботизирует завод. Предприятие нарастило выпуск изделий до 200 тысяч деталей в смену и перерабатывает в день более 120 тонн металла. Выпущенные системы вентиляции устанавливают в зданиях, на заводах, на объектах транспортной инфраструктуры.Московский производитель газоанализаторов "Промприбор-Р" за первое полугодие этого года увеличил объем выпуска продукции на 82% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Было произведено более 9,6 тысячи единиц оборудования."Вклад российских производителей в становление и развитие технологического суверенитета России важен не только для преодоления трудностей, связанных с санкционным давлением, глобально — это установление прочных кооперационных связей между производственными, научно-исследовательскими, опытно-конструкционными и эксплуатирующими компаниями, это формирование долгосрочной стратегии по развитию и устойчивому положению всей экономики страны", - уточнил гендиректор компании Иван Лебедев.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.
https://ria.ru/20240912/moskva-1972268401.html
https://ria.ru/20240912/moskva-1972236435.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972439826_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_b4d0c8a92dfbe1dd9fc4b522ad0af8c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин

Промышленники Москвы увеличивают выпуск инновационной продукции

© Фото : Пресс-служба ДИПП"Фабрика Вентиляции ГалВент"
Фабрика Вентиляции ГалВент - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
"Фабрика Вентиляции ГалВент"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Столичные производители современной инновационной продукции показывают положительную динамику, увеличивается выпуск транспортных карт, систем вентиляции, газоанализаторов и других товаров, сообщил в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Москва – центр развития высоких технологий и локомотив промышленности. В столице действует более 20 мер поддержки для индустриального сектора – от присвоения спецстатусов, которые дают налоговые льготы, до предоставления земельных участков по льготной ставке 1 рубль в год. Подобные инструменты позволяют привлечь дополнительные инвестиции в проекты, открывать новые заводы, расширять рынки сбыта и закупать новое оборудование. Так, например, за семь месяцев этого года производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 111% по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Отмечается, что компания ISBC – столичный разработчик и производитель RFID-продукции для различных отраслей экономики, увеличил производство транспортных карт для федеральных и региональных проектов на 20% за первое полугодие 2024-го по сравнению с 2023 годом.
В свою очередь, директор департамента корпоративных и проектных продаж компании Александр Якичев заявил, что уже более 10 лет ISBC производит социальные, транспортные, школьные карты и карты жителей. Компания активно сотрудничает с различными регионами и организациями, которые стремятся улучшить качество жизни горожан и повысить эффективность работы городской инфраструктуры.
Московские промышленники нашли новых партнеров в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Московские промышленники нашли новых партнеров в Белоруссии
12 сентября, 13:00
Столичная "Фабрика Вентиляции ГалВент" за первое полугодие этого года увеличила объем производства на 40%. Компания активно автоматизирует все процессы и роботизирует завод. Предприятие нарастило выпуск изделий до 200 тысяч деталей в смену и перерабатывает в день более 120 тонн металла. Выпущенные системы вентиляции устанавливают в зданиях, на заводах, на объектах транспортной инфраструктуры.
Московский производитель газоанализаторов "Промприбор-Р" за первое полугодие этого года увеличил объем выпуска продукции на 82% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Было произведено более 9,6 тысячи единиц оборудования.
"Вклад российских производителей в становление и развитие технологического суверенитета России важен не только для преодоления трудностей, связанных с санкционным давлением, глобально — это установление прочных кооперационных связей между производственными, научно-исследовательскими, опытно-конструкционными и эксплуатирующими компаниями, это формирование долгосрочной стратегии по развитию и устойчивому положению всей экономики страны", - уточнил гендиректор компании Иван Лебедев.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.
Свыше 60 предприятий Москвы представили разработки на промышленной выставке - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Свыше 60 предприятий Москвы представили разработки на промышленной выставке
12 сентября, 11:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала