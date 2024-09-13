https://ria.ru/20240913/moskva-1972438920.html

Промышленники Москвы увеличивают выпуск инновационной продукции

Промышленники Москвы увеличивают выпуск инновационной продукции - РИА Новости, 13.09.2024

Промышленники Москвы увеличивают выпуск инновационной продукции

Столичные производители современной инновационной продукции показывают положительную динамику, увеличивается выпуск транспортных карт, систем вентиляции,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:00

2024-09-13T10:00

2024-09-13T10:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Столичные производители современной инновационной продукции показывают положительную динамику, увеличивается выпуск транспортных карт, систем вентиляции, газоанализаторов и других товаров, сообщил в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва – центр развития высоких технологий и локомотив промышленности. В столице действует более 20 мер поддержки для индустриального сектора – от присвоения спецстатусов, которые дают налоговые льготы, до предоставления земельных участков по льготной ставке 1 рубль в год. Подобные инструменты позволяют привлечь дополнительные инвестиции в проекты, открывать новые заводы, расширять рынки сбыта и закупать новое оборудование. Так, например, за семь месяцев этого года производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 111% по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Отмечается, что компания ISBC – столичный разработчик и производитель RFID-продукции для различных отраслей экономики, увеличил производство транспортных карт для федеральных и региональных проектов на 20% за первое полугодие 2024-го по сравнению с 2023 годом.В свою очередь, директор департамента корпоративных и проектных продаж компании Александр Якичев заявил, что уже более 10 лет ISBC производит социальные, транспортные, школьные карты и карты жителей. Компания активно сотрудничает с различными регионами и организациями, которые стремятся улучшить качество жизни горожан и повысить эффективность работы городской инфраструктуры.Столичная "Фабрика Вентиляции ГалВент" за первое полугодие этого года увеличила объем производства на 40%. Компания активно автоматизирует все процессы и роботизирует завод. Предприятие нарастило выпуск изделий до 200 тысяч деталей в смену и перерабатывает в день более 120 тонн металла. Выпущенные системы вентиляции устанавливают в зданиях, на заводах, на объектах транспортной инфраструктуры.Московский производитель газоанализаторов "Промприбор-Р" за первое полугодие этого года увеличил объем выпуска продукции на 82% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Было произведено более 9,6 тысячи единиц оборудования."Вклад российских производителей в становление и развитие технологического суверенитета России важен не только для преодоления трудностей, связанных с санкционным давлением, глобально — это установление прочных кооперационных связей между производственными, научно-исследовательскими, опытно-конструкционными и эксплуатирующими компаниями, это формирование долгосрочной стратегии по развитию и устойчивому положению всей экономики страны", - уточнил гендиректор компании Иван Лебедев.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20240912/moskva-1972268401.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин