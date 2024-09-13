https://ria.ru/20240913/moshenniki-1972410059.html

В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой

В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой - РИА Новости, 13.09.2024

В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой

Мошенники создают фальшивые обменные платформы, где пользователи покупают несуществующую криптовалюту, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T02:18

2024-09-13T02:18

2024-09-13T02:18

технологии

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мошенники создают фальшивые обменные платформы, где пользователи покупают несуществующую криптовалюту, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Криптовалютные мошенничества также набирают популярность. Злоумышленники предлагают жертвам вложить средства в фальшивые криптовалютные проекты или схемы "быстрого обогащения". Иногда мошенники создают фальшивые обменные платформы, где пользователи покупают несуществующую криптовалюту", - сказал он. По словам депутата, особую опасность представляют мошеннические схемы с использованием поддельных токенов, где инвесторов вводят в заблуждение с целью кражи их средств.

https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967211691.html

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технологии, госдума рф, общество, россия