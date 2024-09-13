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В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой - РИА Новости, 13.09.2024
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02:18 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/moshenniki-1972410059.html
В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой
В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой - РИА Новости, 13.09.2024
В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой
Мошенники создают фальшивые обменные платформы, где пользователи покупают несуществующую криптовалюту, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T02:18
2024-09-13T02:18
технологии
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мошенники создают фальшивые обменные платформы, где пользователи покупают несуществующую криптовалюту, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Криптовалютные мошенничества также набирают популярность. Злоумышленники предлагают жертвам вложить средства в фальшивые криптовалютные проекты или схемы "быстрого обогащения". Иногда мошенники создают фальшивые обменные платформы, где пользователи покупают несуществующую криптовалюту", - сказал он. По словам депутата, особую опасность представляют мошеннические схемы с использованием поддельных токенов, где инвесторов вводят в заблуждение с целью кражи их средств.
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технологии, госдума рф, общество, россия
Технологии, Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой

Депутат Госдумы Немкин: мошенники создают фальшивые обменные платформы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мошенники создают фальшивые обменные платформы, где пользователи покупают несуществующую криптовалюту, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Криптовалютные мошенничества также набирают популярность. Злоумышленники предлагают жертвам вложить средства в фальшивые криптовалютные проекты или схемы "быстрого обогащения". Иногда мошенники создают фальшивые обменные платформы, где пользователи покупают несуществующую криптовалюту", - сказал он.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Эксперт рассказала о новом способе кражи аккаунтов в Telegram
20 августа, 02:16
По словам депутата, особую опасность представляют мошеннические схемы с использованием поддельных токенов, где инвесторов вводят в заблуждение с целью кражи их средств.
 
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