https://ria.ru/20240913/minpromtorg-1972541347.html
Минпромторг возобновит программы стимулирования спроса на автомобили
Минпромторг возобновит программы стимулирования спроса на автомобили - РИА Новости, 13.09.2024
Минпромторг возобновит программы стимулирования спроса на автомобили
Минпромторг РФ возобновляет действие программ стимулирования спроса на автомобили, так, на программу льготного автокредитования в 2024 году будет направлено 6,5 РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:37
2024-09-13T15:37
2024-09-13T17:34
экономика
россия
дальний восток
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ возобновляет действие программ стимулирования спроса на автомобили, так, на программу льготного автокредитования в 2024 году будет направлено 6,5 миллиарда рублей, на программу льготного лизинга – 8 миллиардов рублей, сообщили в министерстве."В соответствии с поручением первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова Минпромторг России дофинансирует программы стимулирования спроса в 2024 году. На программу льготного автокредитования будет направлено 6,5 миллиарда рублей, на программу льготного лизинга – 8 миллиардов рублей. В общей сложности эти меры помогут дополнительно реализовать свыше 36 тысяч автомобилей", – говорится в сообщении.В Минпромторге напомнили, что согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка составляет 20%, для жителей Дальнего Востока - 25% от стоимости авто с ДВС. Кроме того, программа продолжает действовать для медработников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах Дальневосточного федерального округа."Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 миллионов рублей, набирающие не менее 1600 баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719. На сегодняшний день это все модели Lada, ВИС, УАЗ, ГАЗ (полной массой до 3,5т), Haval Jolion (произведенные в Тульской области)", – отметили в ведомстве.В Минпромторге добавили, что в рамках льготного автокредитования возможно приобрести электромобили, произведенные на территории Российской Федерации, со скидкой 35%. Среди таких авто бренды Evolute, "Москвич" 3е, "Амберавто" А5.В программу льготного лизинга были включены туристические автобусы. При этом программа распространяется на все ранее действовавшие категории транспортных средств: легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, набирающие не менее 1600 баллов за локализацию, электромобили отечественного производства, высокоавтоматизированные транспортные средства."Отметим, что ранее в текущем году благодаря действию программ стимулирования спроса было реализовано свыше 82 тысяч автомобилей", – заключили в министерстве.Ранее в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал, что средства, заложенные на программу льготного автокредитования в 2024 году, близки к исчерпанию. На рынке эта программа считается одним из драйверов роста продаж отечественных автомобилей в РФ.
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экономика, россия, дальний восток, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг возобновит программы стимулирования спроса на автомобили
Минпромторг дофинансирует программы стимулирования спроса на автомобили
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ возобновляет действие программ стимулирования спроса на автомобили, так, на программу льготного автокредитования в 2024 году будет направлено 6,5 миллиарда рублей, на программу льготного лизинга – 8 миллиардов рублей, сообщили в министерстве.
"В соответствии с поручением первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова
Минпромторг России дофинансирует программы стимулирования спроса в 2024 году. На программу льготного автокредитования будет направлено 6,5 миллиарда рублей, на программу льготного лизинга – 8 миллиардов рублей. В общей сложности эти меры помогут дополнительно реализовать свыше 36 тысяч автомобилей", – говорится в сообщении.
В Минпромторге напомнили, что согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка составляет 20%, для жителей Дальнего Востока
- 25% от стоимости авто с ДВС. Кроме того, программа продолжает действовать для медработников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах Дальневосточного федерального округа.
"Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 миллионов рублей, набирающие не менее 1600 баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719. На сегодняшний день это все модели Lada
, ВИС, УАЗ
, ГАЗ
(полной массой до 3,5т), Haval Jolion (произведенные в Тульской области
)", – отметили в ведомстве.
В Минпромторге добавили, что в рамках льготного автокредитования возможно приобрести электромобили, произведенные на территории Российской Федерации, со скидкой 35%. Среди таких авто бренды Evolute, "Москвич" 3е, "Амберавто" А5.
В программу льготного лизинга были включены туристические автобусы. При этом программа распространяется на все ранее действовавшие категории транспортных средств: легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, набирающие не менее 1600 баллов за локализацию, электромобили отечественного производства, высокоавтоматизированные транспортные средства.
"Отметим, что ранее в текущем году благодаря действию программ стимулирования спроса было реализовано свыше 82 тысяч автомобилей", – заключили в министерстве.
Ранее в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 президент "АвтоВАЗа
" Максим Соколов
рассказал, что средства, заложенные на программу льготного автокредитования в 2024 году, близки к исчерпанию. На рынке эта программа считается одним из драйверов роста продаж отечественных автомобилей в РФ.