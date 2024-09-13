https://ria.ru/20240913/minomet-1972417217.html

Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Каховском направлении

Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 13.09.2024

Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Каховском направлении

Расчет 120-миллиметрового миномета российской группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра на каховском направлении,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:05

2024-09-13T05:05

2024-09-13T05:05

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ГЕНИЧЕСК, 13 сен - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета российской группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра на каховском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После получения от разведчиков координат цели расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 занял огневую позицию, рассчитал координаты и поразил опорный пункт противника на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Добавляется, что целеуказания минометчикам от разведывательных подразделений поступают постоянно. Расчеты наносят удары по выявленным огневым средствам противника, местам сосредоточения личного состава, опорным пунктам, а также пресекают ежедневные попытки врага высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.

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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область