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Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/minomet-1972417217.html
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Каховском направлении
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 13.09.2024
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Каховском направлении
Расчет 120-миллиметрового миномета российской группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра на каховском направлении,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:05
2024-09-13T05:05
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 13 сен - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета российской группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра на каховском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После получения от разведчиков координат цели расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 занял огневую позицию, рассчитал координаты и поразил опорный пункт противника на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Добавляется, что целеуказания минометчикам от разведывательных подразделений поступают постоянно. Расчеты наносят удары по выявленным огневым средствам противника, местам сосредоточения личного состава, опорным пунктам, а также пресекают ежедневные попытки врага высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Каховском направлении

Минобороны: расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

© Минобороны РФРасчеты кочующих 120-миллиметровых минометов
Расчеты кочующих 120-миллиметровых минометов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Минобороны РФ
Расчеты кочующих 120-миллиметровых минометов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 13 сен - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета российской группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра на каховском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"После получения от разведчиков координат цели расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 занял огневую позицию, рассчитал координаты и поразил опорный пункт противника на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Добавляется, что целеуказания минометчикам от разведывательных подразделений поступают постоянно. Расчеты наносят удары по выявленным огневым средствам противника, местам сосредоточения личного состава, опорным пунктам, а также пресекают ежедневные попытки врага высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХерсонская область
 
 
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