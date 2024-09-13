https://ria.ru/20240913/mid-1972590442.html

МИД прокомментировал передачу Португалией российских вертолетов Украине

МИД прокомментировал передачу Португалией российских вертолетов Украине - РИА Новости, 13.09.2024

МИД прокомментировал передачу Португалией российских вертолетов Украине

Москва рассматривает передачу Португалией шести противопожарных российских вертолетов Украине как очередной враждебный шаг в отношении России, такие действия... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:29

2024-09-13T18:29

2024-09-13T21:32

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва рассматривает передачу Португалией шести противопожарных российских вертолетов Украине как очередной враждебный шаг в отношении России, такие действия свидетельствуют о практически полной утрате Лиссабоном внешнеполитической самостоятельности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Рассматриваем факт передачи данной авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг в отношении нашей страны... К сожалению, приходится констатировать, что такие действия Португалии свидетельствуют о практически полной утрате внешнеполитической самостоятельности и способствуют дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях, некогда строившихся на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказала Захарова, отвечая на вопрос СМИ, как можно прокомментировать заявления Лиссабона о завершении процесса передачи Киеву российских вертолетов, её слова приводятся на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что таким образом Лиссабон стремится показать свое союзническое рвение и послушное следование по траектории, навязанной европейцам их заокеанскими кураторами.Официальный представитель российского МИД также напомнила, что политическое решение португальских властей в отношении этих вертолётов было обнародовано Лиссабоном еще в 2022 году.В октябре 2022 года глава минобороны Португалии Элена Каррейрас заявила, что Португалия направит на Украину шесть пожарных вертолетов разработки российского конструкторского бюро "Камов" по просьбе самой Украины. Тогда она говорила о том, что шесть вертолетов нуждаются в ремонте, а один из них неработоспособен.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на такие заявления Лиссабона призывала Португалию воздержаться от передачи Киеву российских противопожарных вертолетов, так как это дискредитирует Лиссабон как договороспособного партнёра, добавив, что это решение нарушит обязательство, данное при покупке техники - не передавать вертолеты кому бы то ни было без согласия России.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html

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