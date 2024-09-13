Рейтинг@Mail.ru
Министра труда Северной Осетии обвинили в превышении должностных полномочий - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 13.09.2024 (обновлено: 17:47 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/menyaylo-1972576911.html
Министра труда Северной Осетии обвинили в превышении должностных полномочий
Министра труда Северной Осетии обвинили в превышении должностных полномочий - РИА Новости, 13.09.2024
Министра труда Северной Осетии обвинили в превышении должностных полномочий
Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий, заявил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:44
2024-09-13T17:47
сергей меняйло
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972577202_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3bde41ef01228d0dc7c3117c818c79a7.jpg
ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости. Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий, заявил глава региона Сергей Меняйло. Ранее сообщалось, что в пятницу силовые органы провели оперативные мероприятия в здании минтруда Северной Осетии, проводится работа с должностными лицами. "Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, министерство и некоторые подведомственные ему учреждения заключили ряд государственных контрактов в нарушение Nº 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240827/ufsin-1968714837.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972577202_134:0:1167:775_1920x0_80_0_0_c86326ee6a6883f887724ac1981a3856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей меняйло, общество
Сергей Меняйло, Общество
Министра труда Северной Осетии обвинили в превышении должностных полномочий

Меняйло: министра труда Северной Осетии обвиняют в превышении полномочий

© Фото : Алина Айдарова/TelegramАлина Айдарова
Алина Айдарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Алина Айдарова/Telegram
Алина Айдарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости. Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий, заявил глава региона Сергей Меняйло.
Ранее сообщалось, что в пятницу силовые органы провели оперативные мероприятия в здании минтруда Северной Осетии, проводится работа с должностными лицами.
"Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, министерство и некоторые подведомственные ему учреждения заключили ряд государственных контрактов в нарушение Nº 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Сотрудник ФСИН в режимном корпусе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Экс-главу орловского УФСИН будут судить за превышение полномочий
27 августа, 13:06
 
Сергей МеняйлоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала