https://ria.ru/20240913/menyaylo-1972576911.html

Министра труда Северной Осетии обвинили в превышении должностных полномочий

Министра труда Северной Осетии обвинили в превышении должностных полномочий - РИА Новости, 13.09.2024

Министра труда Северной Осетии обвинили в превышении должностных полномочий

Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий, заявил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:44

2024-09-13T17:44

2024-09-13T17:47

сергей меняйло

общество

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ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости. Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий, заявил глава региона Сергей Меняйло. Ранее сообщалось, что в пятницу силовые органы провели оперативные мероприятия в здании минтруда Северной Осетии, проводится работа с должностными лицами. "Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, министерство и некоторые подведомственные ему учреждения заключили ряд государственных контрактов в нарушение Nº 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240827/ufsin-1968714837.html

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2024

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сергей меняйло, общество