https://ria.ru/20240913/menyaylo-1972576911.html
Министра труда Северной Осетии обвинили в превышении должностных полномочий
Министра труда Северной Осетии обвинили в превышении должностных полномочий - РИА Новости, 13.09.2024
Министра труда Северной Осетии обвинили в превышении должностных полномочий
Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий, заявил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:44
2024-09-13T17:44
2024-09-13T17:47
сергей меняйло
общество
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ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости. Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий, заявил глава региона Сергей Меняйло. Ранее сообщалось, что в пятницу силовые органы провели оперативные мероприятия в здании минтруда Северной Осетии, проводится работа с должностными лицами. "Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, министерство и некоторые подведомственные ему учреждения заключили ряд государственных контрактов в нарушение Nº 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
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сергей меняйло, общество
Министра труда Северной Осетии обвинили в превышении должностных полномочий
Меняйло: министра труда Северной Осетии обвиняют в превышении полномочий
ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости.
Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий, заявил глава
региона Сергей Меняйло.
Ранее сообщалось, что в пятницу силовые органы провели оперативные мероприятия в здании минтруда Северной Осетии, проводится работа с должностными лицами.
"Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, министерство и некоторые подведомственные ему учреждения заключили ряд государственных контрактов в нарушение Nº 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.