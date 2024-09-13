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Открытое горение в мебельном цеху в Подмосковье ликвидировали
Открытое горение в мебельном цеху в Подмосковье ликвидировали - РИА Новости, 13.09.2024
Открытое горение в мебельном цеху в Подмосковье ликвидировали
Открытое горение в цехе по производству мебели в подмосковной Шатуре ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:49
2024-09-13T18:49
2024-09-13T19:07
происшествия
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шатура
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Открытое горение в цехе по производству мебели в подмосковной Шатуре ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что цех по производству мебели горит в подмосковной Шатуре на площади 3,6 тысячи "квадратов", пожар локализован. Сведений о пострадавших не поступало."Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении МЧС.
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происшествия, московская область (подмосковье), шатура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Шатура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Открытое горение в мебельном цеху в Подмосковье ликвидировали
МЧС: в Шатуре ликвидировано открытое горение в цеху по производству мебели