https://ria.ru/20240913/maslyakov-1972525473.html

Песков назвал Маслякова уникальным человеком

Песков назвал Маслякова уникальным человеком - РИА Новости, 13.09.2024

Песков назвал Маслякова уникальным человеком

Бессменный ведущий "Клуба веселых и находчивых" Александр Масляков был уникальным человеком, который развивался и обновлялся вместе со страной, рассказал... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:41

2024-09-13T14:41

2024-09-13T14:41

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александр масляков

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бессменный ведущий "Клуба веселых и находчивых" Александр Масляков был уникальным человеком, который развивался и обновлялся вместе со страной, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он был совершенно уникальным человеком, который рос, развивался, постоянно обновлялся вместе с нашей страной" , - сказал Песков в комментарии Первому каналу для телефильма о Маслякове. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве. Телеведущий Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.

https://ria.ru/20240910/maslyakov-1971466210.html

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