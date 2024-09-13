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Песков назвал Маслякова уникальным человеком - РИА Новости, 13.09.2024
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14:41 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/maslyakov-1972525473.html
Песков назвал Маслякова уникальным человеком
Песков назвал Маслякова уникальным человеком - РИА Новости, 13.09.2024
Песков назвал Маслякова уникальным человеком
Бессменный ведущий "Клуба веселых и находчивых" Александр Масляков был уникальным человеком, который развивался и обновлялся вместе со страной, рассказал... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:41
2024-09-13T14:41
россия
москва
свердловск
александр масляков
дмитрий песков
умер александр масляков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бессменный ведущий "Клуба веселых и находчивых" Александр Масляков был уникальным человеком, который развивался и обновлялся вместе со страной, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он был совершенно уникальным человеком, который рос, развивался, постоянно обновлялся вместе с нашей страной" , - сказал Песков в комментарии Первому каналу для телефильма о Маслякове. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве. Телеведущий Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.
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Россия, Москва, Свердловск, Александр Масляков, Дмитрий Песков, Умер Александр Масляков
Песков назвал Маслякова уникальным человеком

Песков: Масляков был уникальным человеком, который развивался вместе с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
Церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в Планете КВН - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бессменный ведущий "Клуба веселых и находчивых" Александр Масляков был уникальным человеком, который развивался и обновлялся вместе со страной, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он был совершенно уникальным человеком, который рос, развивался, постоянно обновлялся вместе с нашей страной" , - сказал Песков в комментарии Первому каналу для телефильма о Маслякове.
Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве.
Телеведущий Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Александр Масляков: биография телеведущего КВН
10 сентября, 13:20
 
РоссияМоскваСвердловскАлександр МасляковДмитрий ПесковУмер Александр Масляков
 
 
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