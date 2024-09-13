https://ria.ru/20240913/maslo-1972418210.html

Украина сократила вывоз подсолнечного масла до минимума с весны 2022 года

Украина сократила вывоз подсолнечного масла до минимума с весны 2022 года - РИА Новости, 13.09.2024

Украина сократила вывоз подсолнечного масла до минимума с весны 2022 года

Украина в августе сократила вывоз подсолнечного масла вдвое, до минимума с весны 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных минсельхоза страны. Это может... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:17

2024-09-13T05:17

2024-09-13T05:17

экономика

украина

россия

аргентина

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818486086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb1538068a00bb0f2aa10176492a2716.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Украина в августе сократила вывоз подсолнечного масла вдвое, до минимума с весны 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных минсельхоза страны. Это может подтолкнуть мировые цены на него вверх, от чего могут выиграть Россия, Аргентина и ЕС, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова. Согласно информации ведомства, в августе вывоз подсолнечного масла, главного экспортного товара Украины, рухнул в 2,2 раза за месяц и в 2,1 раза за год - до 199,1 тысячи тонн. Это стало минимальным объемом продаж на внешние рынки с марта-апреля 2022 года. За исключением этого периода объем экспорта подсолнечного масла ниже 200 тысяч тонн последний раз наблюдался в 2013 году. Главными покупателями подсолнечного масла из Украины являются страны ЕС - на них, по последним доступным данным, в этом году приходится почти 58% всех поставок. Именно снижение спроса с их стороны является главной причиной падения экспорта, считает Новикова. "На данный момент в ЕС наблюдается увеличение предложения рапсового масла, что снижает спрос на украинское масло со стороны производителей биодизеля", - пояснила она. С другой стороны, добавляет эксперт, на Украине сейчас наблюдается сухая погода, поэтому уборка подсолнечника происходит раньше, что снижает потенциальные объемы урожая на будущий год, а значит и будущие объемы производства подсолнечного масла. "В связи с этим, в дальнейшем цены на подсолнечник на мировом рынке будут только расти. Тем не менее, доступность подсолнечного масла сохранится: экспортом продукции помимо Украины занимается Россия, Аргентина и частично ЕС, но стоимость продукции будет выше", - заключила Новикова. Россия в прошлом сельскохозяйственном году была крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла с долей в 31%, на ЕС приходилось 17,5%, на Аргентину - 7%.

https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954798183.html

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972232231.html

украина

россия

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, россия, аргентина, евросоюз