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Украина сократила вывоз подсолнечного масла до минимума с весны 2022 года - РИА Новости, 13.09.2024
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05:17 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/maslo-1972418210.html
Украина сократила вывоз подсолнечного масла до минимума с весны 2022 года
Украина сократила вывоз подсолнечного масла до минимума с весны 2022 года - РИА Новости, 13.09.2024
Украина сократила вывоз подсолнечного масла до минимума с весны 2022 года
Украина в августе сократила вывоз подсолнечного масла вдвое, до минимума с весны 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных минсельхоза страны. Это может... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:17
2024-09-13T05:17
экономика
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россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Украина в августе сократила вывоз подсолнечного масла вдвое, до минимума с весны 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных минсельхоза страны. Это может подтолкнуть мировые цены на него вверх, от чего могут выиграть Россия, Аргентина и ЕС, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова. Согласно информации ведомства, в августе вывоз подсолнечного масла, главного экспортного товара Украины, рухнул в 2,2 раза за месяц и в 2,1 раза за год - до 199,1 тысячи тонн. Это стало минимальным объемом продаж на внешние рынки с марта-апреля 2022 года. За исключением этого периода объем экспорта подсолнечного масла ниже 200 тысяч тонн последний раз наблюдался в 2013 году. Главными покупателями подсолнечного масла из Украины являются страны ЕС - на них, по последним доступным данным, в этом году приходится почти 58% всех поставок. Именно снижение спроса с их стороны является главной причиной падения экспорта, считает Новикова. "На данный момент в ЕС наблюдается увеличение предложения рапсового масла, что снижает спрос на украинское масло со стороны производителей биодизеля", - пояснила она. С другой стороны, добавляет эксперт, на Украине сейчас наблюдается сухая погода, поэтому уборка подсолнечника происходит раньше, что снижает потенциальные объемы урожая на будущий год, а значит и будущие объемы производства подсолнечного масла. "В связи с этим, в дальнейшем цены на подсолнечник на мировом рынке будут только расти. Тем не менее, доступность подсолнечного масла сохранится: экспортом продукции помимо Украины занимается Россия, Аргентина и частично ЕС, но стоимость продукции будет выше", - заключила Новикова. Россия в прошлом сельскохозяйственном году была крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла с долей в 31%, на ЕС приходилось 17,5%, на Аргентину - 7%.
https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954798183.html
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экономика, украина, россия, аргентина, евросоюз
Экономика, Украина, Россия, Аргентина, Евросоюз
Украина сократила вывоз подсолнечного масла до минимума с весны 2022 года

Украина сократила экспорт подсолнечного масла до минимума с весны 2022 года

© РИА Новости / Виталий ТимкивЛиния розлива масла
Линия розлива масла - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Линия розлива масла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Украина в августе сократила вывоз подсолнечного масла вдвое, до минимума с весны 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных минсельхоза страны. Это может подтолкнуть мировые цены на него вверх, от чего могут выиграть Россия, Аргентина и ЕС, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова.
Согласно информации ведомства, в августе вывоз подсолнечного масла, главного экспортного товара Украины, рухнул в 2,2 раза за месяц и в 2,1 раза за год - до 199,1 тысячи тонн.
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Это стало минимальным объемом продаж на внешние рынки с марта-апреля 2022 года. За исключением этого периода объем экспорта подсолнечного масла ниже 200 тысяч тонн последний раз наблюдался в 2013 году.
Главными покупателями подсолнечного масла из Украины являются страны ЕС - на них, по последним доступным данным, в этом году приходится почти 58% всех поставок. Именно снижение спроса с их стороны является главной причиной падения экспорта, считает Новикова.
«
"На данный момент в ЕС наблюдается увеличение предложения рапсового масла, что снижает спрос на украинское масло со стороны производителей биодизеля", - пояснила она.
С другой стороны, добавляет эксперт, на Украине сейчас наблюдается сухая погода, поэтому уборка подсолнечника происходит раньше, что снижает потенциальные объемы урожая на будущий год, а значит и будущие объемы производства подсолнечного масла.
"В связи с этим, в дальнейшем цены на подсолнечник на мировом рынке будут только расти. Тем не менее, доступность подсолнечного масла сохранится: экспортом продукции помимо Украины занимается Россия, Аргентина и частично ЕС, но стоимость продукции будет выше", - заключила Новикова. Россия в прошлом сельскохозяйственном году была крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла с долей в 31%, на ЕС приходилось 17,5%, на Аргентину - 7%.
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