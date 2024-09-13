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Маск назвал условие для спасения человечества
Маск назвал условие для спасения человечества - РИА Новости, 13.09.2024
Маск назвал условие для спасения человечества
Многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители позволят спасти человечество от вымирания, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:17
2024-09-13T21:17
2024-09-13T21:17
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители позволят спасти человечество от вымирания, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X."Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит бюрократия", — написал он.По словам предпринимателя, государственное регулирование в США с каждым годом становится все более удушающим."Если это продолжится, все крупные проекты в США станут незаконными", — предупредил бизнесмен.В среду Маск заявил, что американцам никогда не достичь Марса в случае победы вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах в ноябре. В отличие от Харрис, отметил он, экс-президент и кандидат от республиканцев на выборах Дональд Трамп поддерживает создание правительственной комиссии по эффективности, которая "позволит совершать великие дела".
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Наука, В мире, Космос - РИА Наука, США, Земля, Марс, Илон Маск, Камала Харрис, Дональд Трамп, SpaceX
Маск назвал условие для спасения человечества
Маск: многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители спасут человечество от вымирания