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Маск назвал условие для спасения человечества - РИА Новости, 13.09.2024
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Наука
 
21:17 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/mask-1972619305.html
Маск назвал условие для спасения человечества
Маск назвал условие для спасения человечества - РИА Новости, 13.09.2024
Маск назвал условие для спасения человечества
Многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители позволят спасти человечество от вымирания, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:17
2024-09-13T21:17
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители позволят спасти человечество от вымирания, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X."Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит ​​бюрократия", — написал он.По словам предпринимателя, государственное регулирование в США с каждым годом становится все более удушающим."Если это продолжится, все крупные проекты в США станут незаконными", — предупредил бизнесмен.В среду Маск заявил, что американцам никогда не достичь Марса в случае победы вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах в ноябре. В отличие от Харрис, отметил он, экс-президент и кандидат от республиканцев на выборах Дональд Трамп поддерживает создание правительственной комиссии по эффективности, которая "позволит совершать великие дела".
https://ria.ru/20240913/mask-1971914988.html
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в мире, космос - риа наука, сша, земля, марс, илон маск, камала харрис, дональд трамп, spacex
Наука, В мире, Космос - РИА Наука, США, Земля, Марс, Илон Маск, Камала Харрис, Дональд Трамп, SpaceX
Маск назвал условие для спасения человечества

Маск: многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители спасут человечество от вымирания

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители позволят спасти человечество от вымирания, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X.
"Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит ​​бюрократия", — написал он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
"Ждать осталось недолго". Илон Маск решился изменить судьбу человечества
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По словам предпринимателя, государственное регулирование в США с каждым годом становится все более удушающим.
«
"Если это продолжится, все крупные проекты в США станут незаконными", — предупредил бизнесмен.
В среду Маск заявил, что американцам никогда не достичь Марса в случае победы вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах в ноябре. В отличие от Харрис, отметил он, экс-президент и кандидат от республиканцев на выборах Дональд Трамп поддерживает создание правительственной комиссии по эффективности, которая "позволит совершать великие дела".
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
"Стерта с лица Земли": на Западе раскрыли тайное желание США
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