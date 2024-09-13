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"Как главу государства". СМИ рассказали об охране Маска - РИА Новости, 13.09.2024
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15:18 13.09.2024
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"Как главу государства". СМИ рассказали об охране Маска
"Как главу государства". СМИ рассказали об охране Маска - РИА Новости, 13.09.2024
"Как главу государства". СМИ рассказали об охране Маска
Американский миллиардер Илон Маск тратит миллионы долларов в год на охрану, его охраняют скорее как главу государства, а не бизнесмена, пишет газета New York... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:18
2024-09-13T15:18
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск тратит миллионы долларов в год на охрану, его охраняют скорее как главу государства, а не бизнесмена, пишет газета New York Times. Газета подчеркивает, что Маск регулярно сталкивается с угрозами и сталкерами. "Маск и его его компании Tesla и SpaceX платили миллионы долларов в год за его безопасность", - говорится в публикации со ссылкой на внутренние документы Tesla. Как отмечают эксперты, на которых ссылается издание, охрана Маска работает, как мини-секретная служба, его охраняют скорее как главу государства, а не бизнесмена. Миллиардер редко бывает без телохранителей, даже когда ходит в туалет в компании X. По данным источников газеты, угрозы привели к тому, что Маск стал пугливее, а его образ жизни - изолированнее. Согласно информации издания, женщина оставила голосовое сообщение, в котором утверждала, что они с Маском общались телепатически в течение последнего года. Она заявила, что не может дождаться, когда миллиардер сделает ей предложение в открытом космосе на их станции. Газета отмечает, что с момента открытия завода Tesla в Остине, офис шерифа отреагировал на восемь инцидентов, связанных с "террористической угрозой", по крайней мере два из которых были направлены непосредственно против Маска.
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в мире, остин, илон маск, tesla motors, spacex
В мире, Остин, Илон Маск, Tesla motors, SpaceX
"Как главу государства". СМИ рассказали об охране Маска

NTT: Илон Маск тратит миллионы долларов в год на охрану

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск тратит миллионы долларов в год на охрану, его охраняют скорее как главу государства, а не бизнесмена, пишет газета New York Times.
Газета подчеркивает, что Маск регулярно сталкивается с угрозами и сталкерами.
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"Маск и его его компании Tesla и SpaceX платили миллионы долларов в год за его безопасность", - говорится в публикации со ссылкой на внутренние документы Tesla.
Как отмечают эксперты, на которых ссылается издание, охрана Маска работает, как мини-секретная служба, его охраняют скорее как главу государства, а не бизнесмена. Миллиардер редко бывает без телохранителей, даже когда ходит в туалет в компании X.
По данным источников газеты, угрозы привели к тому, что Маск стал пугливее, а его образ жизни - изолированнее.
Согласно информации издания, женщина оставила голосовое сообщение, в котором утверждала, что они с Маском общались телепатически в течение последнего года. Она заявила, что не может дождаться, когда миллиардер сделает ей предложение в открытом космосе на их станции.
Газета отмечает, что с момента открытия завода Tesla в Остине, офис шерифа отреагировал на восемь инцидентов, связанных с "террористической угрозой", по крайней мере два из которых были направлены непосредственно против Маска.
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В миреОстинИлон МаскTesla motorsSpaceX
 
 
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