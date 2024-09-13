https://ria.ru/20240913/mask-1972536454.html

"Как главу государства". СМИ рассказали об охране Маска

"Как главу государства". СМИ рассказали об охране Маска - РИА Новости, 13.09.2024

"Как главу государства". СМИ рассказали об охране Маска

Американский миллиардер Илон Маск тратит миллионы долларов в год на охрану, его охраняют скорее как главу государства, а не бизнесмена, пишет газета New York... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:18

2024-09-13T15:18

2024-09-13T15:18

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск тратит миллионы долларов в год на охрану, его охраняют скорее как главу государства, а не бизнесмена, пишет газета New York Times. Газета подчеркивает, что Маск регулярно сталкивается с угрозами и сталкерами. "Маск и его его компании Tesla и SpaceX платили миллионы долларов в год за его безопасность", - говорится в публикации со ссылкой на внутренние документы Tesla. Как отмечают эксперты, на которых ссылается издание, охрана Маска работает, как мини-секретная служба, его охраняют скорее как главу государства, а не бизнесмена. Миллиардер редко бывает без телохранителей, даже когда ходит в туалет в компании X. По данным источников газеты, угрозы привели к тому, что Маск стал пугливее, а его образ жизни - изолированнее. Согласно информации издания, женщина оставила голосовое сообщение, в котором утверждала, что они с Маском общались телепатически в течение последнего года. Она заявила, что не может дождаться, когда миллиардер сделает ей предложение в открытом космосе на их станции. Газета отмечает, что с момента открытия завода Tesla в Остине, офис шерифа отреагировал на восемь инцидентов, связанных с "террористической угрозой", по крайней мере два из которых были направлены непосредственно против Маска.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html

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в мире, остин, илон маск, tesla motors, spacex