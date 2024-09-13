https://ria.ru/20240913/mask-1972417624.html

Президент Колумбии Петро назвал Илона Маска "склонным к нацизму"

Президент Колумбии Петро назвал Илона Маска "склонным к нацизму" - РИА Новости, 13.09.2024

Президент Колумбии Петро назвал Илона Маска "склонным к нацизму"

Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что владелец соцсети Х Илон Маск может в любой момент закрыть его аккаунт, назвав его "склонным к нацизму". РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:10

2024-09-13T05:10

2024-09-13T05:10

в мире

колумбия

венесуэла

илон маск

густаво петро

николас мадуро

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МЕХИКО, 13 сен - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что владелец соцсети Х Илон Маск может в любой момент закрыть его аккаунт, назвав его "склонным к нацизму". "Сейчас, когда социальные сети продемонстрировали свои альтернативные возможности во всем мире, их покупают самые богатые люди, как это произошло здесь, в Колумбии. Там, где я выражаю свои мысли (о блоге в соцсети Х - ред.), есть человек, склонный к нацизму, Илон Маск, в любой момент он закроет мой аккаунт. Так что тезис Пиночета "молчание перед лицом варварства" применим как никогда", - заявил Петро, выступая на общенациональном собрании альтернативных СМИ, которое проходит в департаменте Киндио. Ранее с критикой в адрес предпринимателя не раз выступал глава Венесуэлы Николас Мадуро - по его словам, Маск одержим идеей управлять Венесуэлой, в частности, за счёт предпринимателя финансировались беспорядки в стране. В мультсериале, посвященном Мадуро, владелец Х предстал недавно в образе дьявола.

https://ria.ru/20240913/kolumbiya-1972414185.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, колумбия, венесуэла, илон маск, густаво петро, николас мадуро