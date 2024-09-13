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Президент Колумбии Петро назвал Илона Маска "склонным к нацизму"
Президент Колумбии Петро назвал Илона Маска "склонным к нацизму" - РИА Новости, 13.09.2024
Президент Колумбии Петро назвал Илона Маска "склонным к нацизму"
Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что владелец соцсети Х Илон Маск может в любой момент закрыть его аккаунт, назвав его "склонным к нацизму". РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:10
2024-09-13T05:10
2024-09-13T05:10
в мире
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венесуэла
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МЕХИКО, 13 сен - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что владелец соцсети Х Илон Маск может в любой момент закрыть его аккаунт, назвав его "склонным к нацизму". "Сейчас, когда социальные сети продемонстрировали свои альтернативные возможности во всем мире, их покупают самые богатые люди, как это произошло здесь, в Колумбии. Там, где я выражаю свои мысли (о блоге в соцсети Х - ред.), есть человек, склонный к нацизму, Илон Маск, в любой момент он закроет мой аккаунт. Так что тезис Пиночета "молчание перед лицом варварства" применим как никогда", - заявил Петро, выступая на общенациональном собрании альтернативных СМИ, которое проходит в департаменте Киндио. Ранее с критикой в адрес предпринимателя не раз выступал глава Венесуэлы Николас Мадуро - по его словам, Маск одержим идеей управлять Венесуэлой, в частности, за счёт предпринимателя финансировались беспорядки в стране. В мультсериале, посвященном Мадуро, владелец Х предстал недавно в образе дьявола.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, венесуэла, илон маск, густаво петро, николас мадуро
В мире, Колумбия, Венесуэла, Илон Маск, Густаво Петро, Николас Мадуро
Президент Колумбии Петро назвал Илона Маска "склонным к нацизму"
Президент Колумбии Петро заявил, что Илон Маск склонен к нацизму