Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине
Маска обеспокоили слова Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине, выразив беспокойство по поводу происходящего.
"У меня плохое чувство по поводу этого", — написал Маск.
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Так предприниматель отреагировал на выложенный пользователем соцсети Х видеофрагмент интервью Путина, в котором российский лидер заявил об обсуждении странами НАТО возможности участвовать в конфликте на Украине. Пользователь написал в посте, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис "начнут третью мировую войну" в эти выходные и санкционируют атаки вглубь территории России. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен объявит, что США "дали Украине добро" на нанесение ударов по территории России с использованием ракет западного производства.
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, ответил на заявление Маска, согласившись с его мыслью.
Ранее Путин сообщил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие стран Запада в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
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