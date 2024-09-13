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Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.09.2024
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04:13 13.09.2024 (обновлено: 12:13 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/mask-1972415209.html
Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине
Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.09.2024
Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T04:13
2024-09-13T12:13
в мире
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владимир путин
илон маск
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине, выразив беспокойство по поводу происходящего. "У меня плохое чувство по поводу этого", — написал Маск. Так предприниматель отреагировал на выложенный пользователем соцсети Х видеофрагмент интервью Путина, в котором российский лидер заявил об обсуждении странами НАТО возможности участвовать в конфликте на Украине. Пользователь написал в посте, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис "начнут третью мировую войну" в эти выходные и санкционируют атаки вглубь территории России. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен объявит, что США "дали Украине добро" на нанесение ударов по территории России с использованием ракет западного производства.Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, ответил на заявление Маска, согласившись с его мыслью.Ранее Путин сообщил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие стран Запада в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, илон маск, джо байден, нато, megaupload
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Илон Маск, Джо Байден, НАТО, Megaupload
Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине

Маска обеспокоили слова Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине, выразив беспокойство по поводу происходящего.
"У меня плохое чувство по поводу этого", — написал Маск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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9 сентября, 08:00
Так предприниматель отреагировал на выложенный пользователем соцсети Х видеофрагмент интервью Путина, в котором российский лидер заявил об обсуждении странами НАТО возможности участвовать в конфликте на Украине. Пользователь написал в посте, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис "начнут третью мировую войну" в эти выходные и санкционируют атаки вглубь территории России. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен объявит, что США "дали Украине добро" на нанесение ударов по территории России с использованием ракет западного производства.
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, ответил на заявление Маска, согласившись с его мыслью.
Ранее Путин сообщил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие стран Запада в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинИлон МаскДжо БайденНАТОMegaupload
 
 
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