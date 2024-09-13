https://ria.ru/20240913/mask-1972415209.html

Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине

Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.09.2024

Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T04:13

2024-09-13T04:13

2024-09-13T12:13

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине, выразив беспокойство по поводу происходящего. "У меня плохое чувство по поводу этого", — написал Маск. Так предприниматель отреагировал на выложенный пользователем соцсети Х видеофрагмент интервью Путина, в котором российский лидер заявил об обсуждении странами НАТО возможности участвовать в конфликте на Украине. Пользователь написал в посте, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис "начнут третью мировую войну" в эти выходные и санкционируют атаки вглубь территории России. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен объявит, что США "дали Украине добро" на нанесение ударов по территории России с использованием ракет западного производства.Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, ответил на заявление Маска, согласившись с его мыслью.Ранее Путин сообщил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие стран Запада в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

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