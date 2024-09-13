https://ria.ru/20240913/manezh-1972466113.html
Первый крытый футбольный манеж открыли в Нижегородской области
Первый крытый футбольный манеж открыли в Нижегородской области - РИА Новости, 13.09.2024
Первый крытый футбольный манеж открыли в Нижегородской области
Первый в Нижегородской области крытый футбольный манеж открылся на территории спорткомплекса "Борский", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:49
2024-09-13T11:49
2024-09-13T11:49
нижегородская область
александр никитин
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972466242_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6014442789e03f5d72a58c7f9e19385.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Первый в Нижегородской области крытый футбольный манеж открылся на территории спорткомплекса "Борский", сообщает пресс-служба правительства региона. Манеж построен в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". "Спорт – это потребность человека. Обязанность государства - создавать все условия для того, чтобы такая потребность была реализована. Крытый футбольный манеж, который мы открыли в городе Бор, построен на условиях паритетного финансирования из федерального и регионального бюджетов. Это показательный пример качественной совместной работы министерства спорта России и правительства Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова почетного гостя церемонии - статс-секретаря – заместителя министра спорта РФ Александра Никитина. Новый спортивный объект - одноэтажное здание общей площадью 12 144 квадратных метра - предназначен для круглогодичного проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по футболу. "Крытый футбольный манеж станет одним из важнейших элементов футбольной инфраструктуры Нижегородской области. В любую погоду здесь смогут с комфортом тренироваться спортсмены всех возрастов и уровня подготовки. Это имеет огромное значение для развития спорта. Объект, построенный в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", представляет собой не просто футбольное поле, а целую экосистему для тренировок и соревнований", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В состав манежа входит футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны для зрителей на 200 посадочных мест, четыре раздевалки, две тренерские, а также помещения для хранения спортивного инвентаря и оборудования, медицинский кабинет, учебный класс и административные помещения. Манеж адаптирован для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. "Кроме того, открытие футбольного манежа является очередным этапом концепции развития прилегающей территории спортивного центра "Академия 52" - базы футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Манеж находится в шаговой доступности от него", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240906/molodezh-1971137146.html
https://ria.ru/20240902/proekt-1969957397.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972466242_274:0:1234:720_1920x0_80_0_0_927749acb2beafa08c39f1b6484715ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр никитин, глеб никитин
Нижегородская область, Александр Никитин, Глеб Никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Первый в Нижегородской области крытый футбольный манеж открылся на территории спорткомплекса "Борский", сообщает пресс-служба правительства региона.
Манеж построен в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".
"Спорт – это потребность человека. Обязанность государства - создавать все условия для того, чтобы такая потребность была реализована. Крытый футбольный манеж, который мы открыли в городе Бор, построен на условиях паритетного финансирования из федерального и регионального бюджетов. Это показательный пример качественной совместной работы министерства спорта России и правительства Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова почетного гостя церемонии - статс-секретаря – заместителя министра спорта РФ Александра Никитина.
Новый спортивный объект - одноэтажное здание общей площадью 12 144 квадратных метра - предназначен для круглогодичного проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по футболу.
"Крытый футбольный манеж станет одним из важнейших элементов футбольной инфраструктуры Нижегородской области. В любую погоду здесь смогут с комфортом тренироваться спортсмены всех возрастов и уровня подготовки. Это имеет огромное значение для развития спорта. Объект, построенный в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", представляет собой не просто футбольное поле, а целую экосистему для тренировок и соревнований", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
В состав манежа входит футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны для зрителей на 200 посадочных мест, четыре раздевалки, две тренерские, а также помещения для хранения спортивного инвентаря и оборудования, медицинский кабинет, учебный класс и административные помещения. Манеж адаптирован для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
"Кроме того, открытие футбольного манежа является очередным этапом концепции развития прилегающей территории спортивного центра "Академия 52" - базы футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Манеж находится в шаговой доступности от него", - отмечается в сообщении.