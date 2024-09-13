Рейтинг@Mail.ru
Первый крытый футбольный манеж открыли в Нижегородской области - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
11:49 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/manezh-1972466113.html
Первый крытый футбольный манеж открыли в Нижегородской области
Первый крытый футбольный манеж открыли в Нижегородской области - РИА Новости, 13.09.2024
Первый крытый футбольный манеж открыли в Нижегородской области
Первый в Нижегородской области крытый футбольный манеж открылся на территории спорткомплекса "Борский", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:49
2024-09-13T11:49
нижегородская область
александр никитин
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972466242_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6014442789e03f5d72a58c7f9e19385.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Первый в Нижегородской области крытый футбольный манеж открылся на территории спорткомплекса "Борский", сообщает пресс-служба правительства региона. Манеж построен в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". "Спорт – это потребность человека. Обязанность государства - создавать все условия для того, чтобы такая потребность была реализована. Крытый футбольный манеж, который мы открыли в городе Бор, построен на условиях паритетного финансирования из федерального и регионального бюджетов. Это показательный пример качественной совместной работы министерства спорта России и правительства Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова почетного гостя церемонии - статс-секретаря – заместителя министра спорта РФ Александра Никитина. Новый спортивный объект - одноэтажное здание общей площадью 12 144 квадратных метра - предназначен для круглогодичного проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по футболу. "Крытый футбольный манеж станет одним из важнейших элементов футбольной инфраструктуры Нижегородской области. В любую погоду здесь смогут с комфортом тренироваться спортсмены всех возрастов и уровня подготовки. Это имеет огромное значение для развития спорта. Объект, построенный в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", представляет собой не просто футбольное поле, а целую экосистему для тренировок и соревнований", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В состав манежа входит футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны для зрителей на 200 посадочных мест, четыре раздевалки, две тренерские, а также помещения для хранения спортивного инвентаря и оборудования, медицинский кабинет, учебный класс и административные помещения. Манеж адаптирован для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. "Кроме того, открытие футбольного манежа является очередным этапом концепции развития прилегающей территории спортивного центра "Академия 52" - базы футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Манеж находится в шаговой доступности от него", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240906/molodezh-1971137146.html
https://ria.ru/20240902/proekt-1969957397.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972466242_274:0:1234:720_1920x0_80_0_0_927749acb2beafa08c39f1b6484715ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр никитин, глеб никитин
Нижегородская область, Александр Никитин, Глеб Никитин

Первый крытый футбольный манеж открыли в Нижегородской области

© Фото : Правительство Нижегородской областиПервый в Нижегородской области крытый футбольный манеж открылся на территории спорткомплекса "Борский"
Первый в Нижегородской области крытый футбольный манеж открылся на территории спорткомплекса Борский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Правительство Нижегородской области
Первый в Нижегородской области крытый футбольный манеж открылся на территории спорткомплекса "Борский"
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Первый в Нижегородской области крытый футбольный манеж открылся на территории спорткомплекса "Борский", сообщает пресс-служба правительства региона.
Манеж построен в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".
"Спорт – это потребность человека. Обязанность государства - создавать все условия для того, чтобы такая потребность была реализована. Крытый футбольный манеж, который мы открыли в городе Бор, построен на условиях паритетного финансирования из федерального и регионального бюджетов. Это показательный пример качественной совместной работы министерства спорта России и правительства Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова почетного гостя церемонии - статс-секретаря – заместителя министра спорта РФ Александра Никитина.
Новый спортивный объект - одноэтажное здание общей площадью 12 144 квадратных метра - предназначен для круглогодичного проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по футболу.
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе
6 сентября, 17:57
"Крытый футбольный манеж станет одним из важнейших элементов футбольной инфраструктуры Нижегородской области. В любую погоду здесь смогут с комфортом тренироваться спортсмены всех возрастов и уровня подготовки. Это имеет огромное значение для развития спорта. Объект, построенный в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", представляет собой не просто футбольное поле, а целую экосистему для тренировок и соревнований", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В состав манежа входит футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны для зрителей на 200 посадочных мест, четыре раздевалки, две тренерские, а также помещения для хранения спортивного инвентаря и оборудования, медицинский кабинет, учебный класс и административные помещения. Манеж адаптирован для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
"Кроме того, открытие футбольного манежа является очередным этапом концепции развития прилегающей территории спортивного центра "Академия 52" - базы футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Манеж находится в шаговой доступности от него", - отмечается в сообщении.
Федеральный проект Чистая страна досрочно завершен в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Проект "Чистая страна" досрочно завершили в Нижегородской области
2 сентября, 12:31
 
Нижегородская областьАлександр НикитинГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала