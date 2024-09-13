https://ria.ru/20240913/manezh-1972466113.html

Первый крытый футбольный манеж открыли в Нижегородской области

Первый крытый футбольный манеж открыли в Нижегородской области - РИА Новости, 13.09.2024

Первый крытый футбольный манеж открыли в Нижегородской области

Первый в Нижегородской области крытый футбольный манеж открылся на территории спорткомплекса "Борский", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:49

2024-09-13T11:49

2024-09-13T11:49

нижегородская область

александр никитин

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Первый в Нижегородской области крытый футбольный манеж открылся на территории спорткомплекса "Борский", сообщает пресс-служба правительства региона. Манеж построен в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". "Спорт – это потребность человека. Обязанность государства - создавать все условия для того, чтобы такая потребность была реализована. Крытый футбольный манеж, который мы открыли в городе Бор, построен на условиях паритетного финансирования из федерального и регионального бюджетов. Это показательный пример качественной совместной работы министерства спорта России и правительства Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова почетного гостя церемонии - статс-секретаря – заместителя министра спорта РФ Александра Никитина. Новый спортивный объект - одноэтажное здание общей площадью 12 144 квадратных метра - предназначен для круглогодичного проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по футболу. "Крытый футбольный манеж станет одним из важнейших элементов футбольной инфраструктуры Нижегородской области. В любую погоду здесь смогут с комфортом тренироваться спортсмены всех возрастов и уровня подготовки. Это имеет огромное значение для развития спорта. Объект, построенный в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", представляет собой не просто футбольное поле, а целую экосистему для тренировок и соревнований", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В состав манежа входит футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны для зрителей на 200 посадочных мест, четыре раздевалки, две тренерские, а также помещения для хранения спортивного инвентаря и оборудования, медицинский кабинет, учебный класс и административные помещения. Манеж адаптирован для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. "Кроме того, открытие футбольного манежа является очередным этапом концепции развития прилегающей территории спортивного центра "Академия 52" - базы футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Манеж находится в шаговой доступности от него", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240906/molodezh-1971137146.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр никитин, глеб никитин