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В Сочи магнолия Делавея впервые зацвела дважды за год - РИА Новости, 13.09.2024
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15:03 13.09.2024 (обновлено: 15:39 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/magnoliya-1972532092.html
В Сочи магнолия Делавея впервые зацвела дважды за год
В Сочи магнолия Делавея впервые зацвела дважды за год - РИА Новости, 13.09.2024
В Сочи магнолия Делавея впервые зацвела дважды за год
В сочинском парке "Дендрарий" впервые дважды за год зацвела магнолия Делавея, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:03
2024-09-13T15:39
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СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. В сочинском парке "Дендрарий" впервые дважды за год зацвела магнолия Делавея, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале."Уникальное явление наблюдаем на нижней террасе перед "Виллой Надежда", — говорится в посте.Как рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник "Дендрария" Галина Солтани, магнолия вновь начала распускаться еще в августе, такое явление наблюдается впервые.По ее словам, это растение обычно цветет раз в год, но жаркое лето спровоцировало повторное цветение, которое завершится через два дня."Кто не успел, тот не увидел, только фото", — отметила собеседница агентства. Во вторник сочинские власти предупредили о сильной жаре в сентябре. По данным синоптиков, воздух прогревался до 37 градусов в тени.
https://ria.ru/20240711/derevya-1958969180.html
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сочи, китай, краснодарский край, общество, санкт-петербург
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В Сочи магнолия Делавея впервые зацвела дважды за год

В сочинском парке "Дендрарий" второй раз за год зацвела магнолия Делавея

© Фото : Сочинский национальный парк/TelegramВ Сочи второй раз за год зацвела магнолия Делавея
В Сочи второй раз за год зацвела магнолия Делавея - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Сочинский национальный парк/Telegram
В Сочи второй раз за год зацвела магнолия Делавея
Читать ria.ru в
СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. В сочинском парке "Дендрарий" впервые дважды за год зацвела магнолия Делавея, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале.
"Уникальное явление наблюдаем на нижней террасе перед "Виллой Надежда", — говорится в посте.
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Делавея — экзотическое растение родом из Китая, обладает ярко-выраженным ароматом. Согласно некоторым открытым источникам, имеет охранный статус, относится к вымирающим видам.

Как рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник "Дендрария" Галина Солтани, магнолия вновь начала распускаться еще в августе, такое явление наблюдается впервые.
По ее словам, это растение обычно цветет раз в год, но жаркое лето спровоцировало повторное цветение, которое завершится через два дня.
"Кто не успел, тот не увидел, только фото", — отметила собеседница агентства.
Во вторник сочинские власти предупредили о сильной жаре в сентябре. По данным синоптиков, воздух прогревался до 37 градусов в тени.
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