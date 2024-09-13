https://ria.ru/20240913/magnoliya-1972532092.html

В Сочи магнолия Делавея впервые зацвела дважды за год

В Сочи магнолия Делавея впервые зацвела дважды за год - РИА Новости, 13.09.2024

В Сочи магнолия Делавея впервые зацвела дважды за год

В сочинском парке "Дендрарий" впервые дважды за год зацвела магнолия Делавея, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:03

2024-09-13T15:03

2024-09-13T15:39

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СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. В сочинском парке "Дендрарий" впервые дважды за год зацвела магнолия Делавея, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале."Уникальное явление наблюдаем на нижней террасе перед "Виллой Надежда", — говорится в посте.Как рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник "Дендрария" Галина Солтани, магнолия вновь начала распускаться еще в августе, такое явление наблюдается впервые.По ее словам, это растение обычно цветет раз в год, но жаркое лето спровоцировало повторное цветение, которое завершится через два дня."Кто не успел, тот не увидел, только фото", — отметила собеседница агентства. Во вторник сочинские власти предупредили о сильной жаре в сентябре. По данным синоптиков, воздух прогревался до 37 градусов в тени.

https://ria.ru/20240711/derevya-1958969180.html

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сочи, китай, краснодарский край, общество, санкт-петербург