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В Сочи магнолия Делавея впервые зацвела дважды за год
В Сочи магнолия Делавея впервые зацвела дважды за год - РИА Новости, 13.09.2024
В Сочи магнолия Делавея впервые зацвела дважды за год
В сочинском парке "Дендрарий" впервые дважды за год зацвела магнолия Делавея, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:03
2024-09-13T15:03
2024-09-13T15:39
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СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. В сочинском парке "Дендрарий" впервые дважды за год зацвела магнолия Делавея, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале."Уникальное явление наблюдаем на нижней террасе перед "Виллой Надежда", — говорится в посте.Как рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник "Дендрария" Галина Солтани, магнолия вновь начала распускаться еще в августе, такое явление наблюдается впервые.По ее словам, это растение обычно цветет раз в год, но жаркое лето спровоцировало повторное цветение, которое завершится через два дня."Кто не успел, тот не увидел, только фото", — отметила собеседница агентства. Во вторник сочинские власти предупредили о сильной жаре в сентябре. По данным синоптиков, воздух прогревался до 37 градусов в тени.
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В Сочи магнолия Делавея впервые зацвела дважды за год
В сочинском парке "Дендрарий" второй раз за год зацвела магнолия Делавея
СОЧИ, 13 сен — РИА Новости.
В сочинском парке "Дендрарий" впервые дважды за год зацвела магнолия Делавея, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале
.
"Уникальное явление наблюдаем на нижней террасе перед "Виллой Надежда", — говорится в посте.
Делавея — экзотическое растение родом из Китая, обладает ярко-выраженным ароматом. Согласно некоторым открытым источникам, имеет охранный статус, относится к вымирающим видам.
Как рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник "Дендрария" Галина Солтани, магнолия вновь начала распускаться еще в августе, такое явление наблюдается впервые.
По ее словам, это растение обычно цветет раз в год, но жаркое лето спровоцировало повторное цветение, которое завершится через два дня.
"Кто не успел, тот не увидел, только фото", — отметила собеседница агентства.
Во вторник сочинские власти предупредили о сильной жаре в сентябре. По данным синоптиков, воздух прогревался до 37 градусов в тени.