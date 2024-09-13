https://ria.ru/20240913/magate-1972552254.html
В России отреагировали на планы США по моделированию ядерного взрыва
В России отреагировали на планы США по моделированию ядерного взрыва - РИА Новости, 13.09.2024
В России отреагировали на планы США по моделированию ядерного взрыва
В Москве считают планы Пентагона смоделировать последствия ядерного взрыва для Восточной Европы и России провокационной затеей, заявил постпред РФ при МАГАТЭ... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:21
2024-09-13T16:21
2024-09-13T16:33
россия
восточная европа
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве считают планы Пентагона смоделировать последствия ядерного взрыва для Восточной Европы и России провокационной затеей, заявил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов."Я не слышал о таких намерениях Пентагона, по-моему, это какая-то глупость. К этому позитивно отнестись нельзя, это провокационная затея. В МАГАТЭ на это тоже никак не отреагировали. Ну, глупость и есть глупость", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о подобных планах министерства обороны США.Ульянов назвал подобные планы "продолжением ядерной риторики, которая сейчас зашкаливает"."Это всё очень тревожно, конечно, и довольно безответственно", - резюмировал он.Ранее РИА Новости ознакомилось с документами Пентагона, из которых следует, что минобороны США намерено заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. Согласно документам, контракт предполагает расширение ареала моделирования такого рода ситуаций на страны Восточной Европы, включая Россию.Согласно документам, с которыми ознакомились РИА Новости, от подрядчика требуется, используя программное обеспечение и компьютерный код, "расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока... а также обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России". Стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов, заказчиком выступает Инженерный корпус армии США. Соглашение планируется заключить эксклюзивно с одной компанией, других подрядчиков привлекать к проекту не предполагается.
https://ria.ru/20240912/ekspert-1972311546.html
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россия, восточная европа, магатэ, министерство обороны сша, михаил ульянов (дипломат), сша
Россия, Восточная Европа, МАГАТЭ, Министерство обороны США, Михаил Ульянов (дипломат), США
В России отреагировали на планы США по моделированию ядерного взрыва
Ульянов: планы США по моделированию ядерного взрыва на РФ провокационны
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве считают планы Пентагона смоделировать последствия ядерного взрыва для Восточной Европы и России провокационной затеей, заявил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
"Я не слышал о таких намерениях Пентагона, по-моему, это какая-то глупость. К этому позитивно отнестись нельзя, это провокационная затея. В МАГАТЭ на это тоже никак не отреагировали. Ну, глупость и есть глупость", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о подобных планах министерства обороны США.
Ульянов назвал подобные планы "продолжением ядерной риторики, которая сейчас зашкаливает".
"Это всё очень тревожно, конечно, и довольно безответственно", - резюмировал он.
Ранее РИА Новости ознакомилось с документами Пентагона, из которых следует, что минобороны США намерено заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. Согласно документам, контракт предполагает расширение ареала моделирования такого рода ситуаций на страны Восточной Европы, включая Россию.
Согласно документам, с которыми ознакомились РИА Новости, от подрядчика требуется, используя программное обеспечение и компьютерный код, "расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока... а также обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы
и западной части России". Стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов, заказчиком выступает Инженерный корпус армии США
. Соглашение планируется заключить эксклюзивно с одной компанией, других подрядчиков привлекать к проекту не предполагается.