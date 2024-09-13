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Лукашенко призвал Иран и Белоруссию действовать совместно - РИА Новости, 13.09.2024
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13:33 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/lukashenko-1972500719.html
Лукашенко призвал Иран и Белоруссию действовать совместно
Лукашенко призвал Иран и Белоруссию действовать совместно - РИА Новости, 13.09.2024
Лукашенко призвал Иран и Белоруссию действовать совместно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Тегерану нужно действовать совместно, учитывая острую военно-политическую обстановку на Ближнем... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:33
2024-09-13T13:33
в мире
цены на нефть
белоруссия
ближний восток
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МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Тегерану нужно действовать совместно, учитывая острую военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке и в европейском регионе. "Во время острой военно-политической обстановки на Ближнем Востоке (а вы серьезно втянуты в конфликт на Ближнем Востоке), у границ Беларуси, в этом европейском регионе, нам не просто консультации нужны, нам нужны совместные действия с вашей страной. Мы движемся к многополярному миру. Это будет очень непростой путь. И, к нашему счастью, и в Иране, и в других странах это хорошо понимают", - приводит пресс-служба Лукашенко его слова, которые он произнес на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. Лукашенко констатировал, что "набирают обороты" такие новые организации, как БРИКС, ШОС, полноправным членом второй Белоруссия стала в этом году. "Хочу в этой связи поблагодарить Иран за ту колоссальную поддержку, которую вы нам оказали при вступлении в ШОС", - сказал белорусский президент. По его словам, в нынешней сложной ситуации противостояния на первый план выдвигаются вопросы безопасности. "Но, согласитесь, что безопасность будет эффективной тогда, когда работает экономика, когда между странами торгово-экономические отношения очень серьезные и динамично развивающиеся. Мы видим постоянный прирост торговли между двумя странами. И, самое главное, нам не допустить замедления в торгово-экономических отношениях. Потому что это основа, фундамент наших действий, взаимоотношений", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20240912/sotrudnichestvo-1972304883.html
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в мире, цены на нефть, белоруссия, ближний восток, иран, александр лукашенко, шос, брикс
В мире, Цены на нефть, Белоруссия, Ближний Восток, Иран, Александр Лукашенко, ШОС, БРИКС
Лукашенко призвал Иран и Белоруссию действовать совместно

Лукашенко: в нынешних условиях Минску и Тегерану нужно действовать совместно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Тегерану нужно действовать совместно, учитывая острую военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке и в европейском регионе.
"Во время острой военно-политической обстановки на Ближнем Востоке (а вы серьезно втянуты в конфликт на Ближнем Востоке), у границ Беларуси, в этом европейском регионе, нам не просто консультации нужны, нам нужны совместные действия с вашей страной. Мы движемся к многополярному миру. Это будет очень непростой путь. И, к нашему счастью, и в Иране, и в других странах это хорошо понимают", - приводит пресс-служба Лукашенко его слова, которые он произнес на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.
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Лукашенко констатировал, что "набирают обороты" такие новые организации, как БРИКС, ШОС, полноправным членом второй Белоруссия стала в этом году. "Хочу в этой связи поблагодарить Иран за ту колоссальную поддержку, которую вы нам оказали при вступлении в ШОС", - сказал белорусский президент.
По его словам, в нынешней сложной ситуации противостояния на первый план выдвигаются вопросы безопасности. "Но, согласитесь, что безопасность будет эффективной тогда, когда работает экономика, когда между странами торгово-экономические отношения очень серьезные и динамично развивающиеся. Мы видим постоянный прирост торговли между двумя странами. И, самое главное, нам не допустить замедления в торгово-экономических отношениях. Потому что это основа, фундамент наших действий, взаимоотношений", - отметил Лукашенко.
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В миреЦены на нефтьБелоруссияБлижний ВостокИранАлександр ЛукашенкоШОСБРИКС
 
 
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