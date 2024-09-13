https://ria.ru/20240913/lukashenko-1972500719.html

Лукашенко призвал Иран и Белоруссию действовать совместно

Лукашенко призвал Иран и Белоруссию действовать совместно - РИА Новости, 13.09.2024

Лукашенко призвал Иран и Белоруссию действовать совместно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Тегерану нужно действовать совместно, учитывая острую военно-политическую обстановку на Ближнем... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:33

2024-09-13T13:33

2024-09-13T13:33

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МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Тегерану нужно действовать совместно, учитывая острую военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке и в европейском регионе. "Во время острой военно-политической обстановки на Ближнем Востоке (а вы серьезно втянуты в конфликт на Ближнем Востоке), у границ Беларуси, в этом европейском регионе, нам не просто консультации нужны, нам нужны совместные действия с вашей страной. Мы движемся к многополярному миру. Это будет очень непростой путь. И, к нашему счастью, и в Иране, и в других странах это хорошо понимают", - приводит пресс-служба Лукашенко его слова, которые он произнес на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. Лукашенко констатировал, что "набирают обороты" такие новые организации, как БРИКС, ШОС, полноправным членом второй Белоруссия стала в этом году. "Хочу в этой связи поблагодарить Иран за ту колоссальную поддержку, которую вы нам оказали при вступлении в ШОС", - сказал белорусский президент. По его словам, в нынешней сложной ситуации противостояния на первый план выдвигаются вопросы безопасности. "Но, согласитесь, что безопасность будет эффективной тогда, когда работает экономика, когда между странами торгово-экономические отношения очень серьезные и динамично развивающиеся. Мы видим постоянный прирост торговли между двумя странами. И, самое главное, нам не допустить замедления в торгово-экономических отношениях. Потому что это основа, фундамент наших действий, взаимоотношений", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20240912/sotrudnichestvo-1972304883.html

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