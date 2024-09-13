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Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 13.09.2024
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16:29 13.09.2024 (обновлено: 16:31 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/lubskoy-1972554559.html
Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке
Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 13.09.2024
Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке
Тверской суд Москвы арестовал ректора Корпоративного университета развития образования Московской области Андрея Лубского за посредничество во взяточничестве,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:29
2024-09-13T16:31
россия
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал ректора Корпоративного университета развития образования Московской области Андрея Лубского за посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лубского Андрея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)", - сказали в суде.
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россия
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россия, москва, московская область (подмосковье), происшествия
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке

Суд арестовал Лубского за посредничество во взяточничестве

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал ректора Корпоративного университета развития образования Московской области Андрея Лубского за посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лубского Андрея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)", - сказали в суде.
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РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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