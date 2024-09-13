https://ria.ru/20240913/lubskoy-1972554559.html

Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке

Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 13.09.2024

Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке

Тверской суд Москвы арестовал ректора Корпоративного университета развития образования Московской области Андрея Лубского за посредничество во взяточничестве,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:29

2024-09-13T16:29

2024-09-13T16:31

россия

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал ректора Корпоративного университета развития образования Московской области Андрея Лубского за посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лубского Андрея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)", - сказали в суде.

https://ria.ru/20240902/parshin-1970040018.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье), происшествия