https://ria.ru/20240913/lubskoy-1972554559.html
Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке
Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 13.09.2024
Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке
Тверской суд Москвы арестовал ректора Корпоративного университета развития образования Московской области Андрея Лубского за посредничество во взяточничестве,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:29
2024-09-13T16:29
2024-09-13T16:31
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал ректора Корпоративного университета развития образования Московской области Андрея Лубского за посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лубского Андрея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)", - сказали в суде.
https://ria.ru/20240902/parshin-1970040018.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), происшествия
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке
Суд арестовал Лубского за посредничество во взяточничестве