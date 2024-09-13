https://ria.ru/20240913/lotereya-1972429109.html

Житель Самарской области выиграл в лотерею 56 миллионов рублей

Житель Самарской области выиграл в лотерею 56 миллионов рублей - РИА Новости, 13.09.2024

Житель Самарской области выиграл в лотерею 56 миллионов рублей

Юрист из Самарской области Сергей стал лотерейным мультимиллионером, выиграв в "Спортлото "6 из 45" рекордные для региона 56 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:18

2024-09-13T08:18

2024-09-13T13:14

общество

самарская область

дальний восток

столото

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САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Юрист из Самарской области Сергей стал лотерейным мультимиллионером, выиграв в "Спортлото "6 из 45" рекордные для региона 56 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото". "В 12633-м тираже лотереи "Спортлото "6 из 45" был разыгран многомиллионный суперприз — 55 165 964 рубля. Счастливчиком оказался Сергей из Самарской области. Сергей отметил дополнительные числа в билете, поэтому его выигрыш увеличился на 1 222 500 рублей и составил 56 388 464 рубля. Сергей может с гордостью назвать себя одним из самых везучих жителей региона, ведь этот выигрыш стал рекордным для Самарской области за 2024 год", - рассказали в "Столото". В компании отметили, что фамилия победителя не публикуется по его просьбе. Семья Сергея покупает лотерейные билеты с момента выхода советского фильма Леонида Гайдая "Спортлото-82". Мужчина купил счастливый билет онлайн. Он вспоминает, что тот день провел за рулем и очень устал. "Перед сном, лежа в кровати, решил купить билет. Можно сказать, уже с закрытыми глазами выбрал числовую комбинацию, оплатил билет и заснул", - рассказал он. По правилам лотереи "Спортлото "6 из 45", чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все шесть чисел выигрышной комбинации. Победными для самарца оказались числа 5, 22, 24, 29, 32, 38. О победе Сергей узнал утром на следующий день и сначала не поверил в это. Мужчина решил в первую очередь отложить выигрыш на будущее дочери, которая в 2024 году поступила в университет, а также сделать подарок супруге на память о победе. Возможно, семья обновит автомобиль и отправится в путешествие на Дальний Восток, предположил Сергей.

https://ria.ru/20240731/rossija-1963074930.html

https://ria.ru/20240510/lotereya-1945097449.html

самарская область

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, самарская область, дальний восток, столото