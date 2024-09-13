Рейтинг@Mail.ru
Житель Самарской области выиграл в лотерею 56 миллионов рублей - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 13.09.2024 (обновлено: 13:14 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/lotereya-1972429109.html
Житель Самарской области выиграл в лотерею 56 миллионов рублей
Житель Самарской области выиграл в лотерею 56 миллионов рублей - РИА Новости, 13.09.2024
Житель Самарской области выиграл в лотерею 56 миллионов рублей
Юрист из Самарской области Сергей стал лотерейным мультимиллионером, выиграв в "Спортлото "6 из 45" рекордные для региона 56 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:18
2024-09-13T13:14
общество
самарская область
дальний восток
столото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972494030_8:55:1004:615_1920x0_80_0_0_9dbcd387797514c341bbc9dfdc1e34ea.jpg
САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Юрист из Самарской области Сергей стал лотерейным мультимиллионером, выиграв в "Спортлото "6 из 45" рекордные для региона 56 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото". "В 12633-м тираже лотереи "Спортлото "6 из 45" был разыгран многомиллионный суперприз — 55 165 964 рубля. Счастливчиком оказался Сергей из Самарской области. Сергей отметил дополнительные числа в билете, поэтому его выигрыш увеличился на 1 222 500 рублей и составил 56 388 464 рубля. Сергей может с гордостью назвать себя одним из самых везучих жителей региона, ведь этот выигрыш стал рекордным для Самарской области за 2024 год", - рассказали в "Столото". В компании отметили, что фамилия победителя не публикуется по его просьбе. Семья Сергея покупает лотерейные билеты с момента выхода советского фильма Леонида Гайдая "Спортлото-82". Мужчина купил счастливый билет онлайн. Он вспоминает, что тот день провел за рулем и очень устал. "Перед сном, лежа в кровати, решил купить билет. Можно сказать, уже с закрытыми глазами выбрал числовую комбинацию, оплатил билет и заснул", - рассказал он. По правилам лотереи "Спортлото "6 из 45", чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все шесть чисел выигрышной комбинации. Победными для самарца оказались числа 5, 22, 24, 29, 32, 38. О победе Сергей узнал утром на следующий день и сначала не поверил в это. Мужчина решил в первую очередь отложить выигрыш на будущее дочери, которая в 2024 году поступила в университет, а также сделать подарок супруге на память о победе. Возможно, семья обновит автомобиль и отправится в путешествие на Дальний Восток, предположил Сергей.
https://ria.ru/20240731/rossija-1963074930.html
https://ria.ru/20240510/lotereya-1945097449.html
самарская область
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972494030_47:0:1006:719_1920x0_80_0_0_e9a1abee313e32fed59cf5fd107c5348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, самарская область, дальний восток, столото
Общество, Самарская область, Дальний Восток, Столото
Житель Самарской области выиграл в лотерею 56 миллионов рублей

Юрист из Самарской области выиграл рекордные для региона 56 миллионов рублей

© Фото : СтолотоЮрист из Самарской области Сергей, выигравший в "Спортлото "6 из 45" 56 миллионов рублей
Юрист из Самарской области Сергей, выигравший в Спортлото 6 из 45 56 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Столото
Юрист из Самарской области Сергей, выигравший в "Спортлото "6 из 45" 56 миллионов рублей
Читать ria.ru в
САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Юрист из Самарской области Сергей стал лотерейным мультимиллионером, выиграв в "Спортлото "6 из 45" рекордные для региона 56 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
"В 12633-м тираже лотереи "Спортлото "6 из 45" был разыгран многомиллионный суперприз — 55 165 964 рубля. Счастливчиком оказался Сергей из Самарской области. Сергей отметил дополнительные числа в билете, поэтому его выигрыш увеличился на 1 222 500 рублей и составил 56 388 464 рубля. Сергей может с гордостью назвать себя одним из самых везучих жителей региона, ведь этот выигрыш стал рекордным для Самарской области за 2024 год", - рассказали в "Столото".
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В России появился лотерейный мультимиллионер
31 июля, 08:02
В компании отметили, что фамилия победителя не публикуется по его просьбе.
Семья Сергея покупает лотерейные билеты с момента выхода советского фильма Леонида Гайдая "Спортлото-82". Мужчина купил счастливый билет онлайн. Он вспоминает, что тот день провел за рулем и очень устал.
«
"Перед сном, лежа в кровати, решил купить билет. Можно сказать, уже с закрытыми глазами выбрал числовую комбинацию, оплатил билет и заснул", - рассказал он.
По правилам лотереи "Спортлото "6 из 45", чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все шесть чисел выигрышной комбинации. Победными для самарца оказались числа 5, 22, 24, 29, 32, 38. О победе Сергей узнал утром на следующий день и сначала не поверил в это.
Мужчина решил в первую очередь отложить выигрыш на будущее дочери, которая в 2024 году поступила в университет, а также сделать подарок супруге на память о победе. Возможно, семья обновит автомобиль и отправится в путешествие на Дальний Восток, предположил Сергей.
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Житель Челябинской области выиграл суперприз в лотерею
10 мая, 14:09
 
ОбществоСамарская областьДальний ВостокСтолото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала