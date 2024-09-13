https://ria.ru/20240913/lnr-1972519541.html

В ЛНР задержали местного жителя, передававшего СБУ данные об инфраструктуре

В ЛНР задержали местного жителя, передававшего СБУ данные об инфраструктуре - РИА Новости, 13.09.2024

В ЛНР задержали местного жителя, передававшего СБУ данные об инфраструктуре

Сотрудники УФСБ РФ по ЛНР задержали жителя Луганска, который передавал СБ Украины сведения о критической инфраструктуре в республике, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:25

2024-09-13T14:25

2024-09-13T14:37

служба безопасности украины

луганская народная республика

россия

луганск

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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по ЛНР задержали жителя Луганска, который передавал СБ Украины сведения о критической инфраструктуре в республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего собирание и передачу сотрудникам СБУ охраняемой федеральным законом информации", - говорится в сообщении.По данным ведомства, житель Луганска сотрудничал с СБУ и передал сведения о критической инфраструктуре ЛНР."Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - добавили в региональном УФСБ.

https://ria.ru/20240913/fsb-1972481347.html

луганская народная республика

россия

луганск

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служба безопасности украины, луганская народная республика, россия, луганск