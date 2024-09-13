https://ria.ru/20240913/lnr-1972519541.html
В ЛНР задержали местного жителя, передававшего СБУ данные об инфраструктуре
В ЛНР задержали местного жителя, передававшего СБУ данные об инфраструктуре - РИА Новости, 13.09.2024
В ЛНР задержали местного жителя, передававшего СБУ данные об инфраструктуре
Сотрудники УФСБ РФ по ЛНР задержали жителя Луганска, который передавал СБ Украины сведения о критической инфраструктуре в республике, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:25
2024-09-13T14:25
2024-09-13T14:37
служба безопасности украины
луганская народная республика
россия
луганск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878757426_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_6988fd47f5c784515cac14d7084da56e.jpg
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по ЛНР задержали жителя Луганска, который передавал СБ Украины сведения о критической инфраструктуре в республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего собирание и передачу сотрудникам СБУ охраняемой федеральным законом информации", - говорится в сообщении.По данным ведомства, житель Луганска сотрудничал с СБУ и передал сведения о критической инфраструктуре ЛНР."Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - добавили в региональном УФСБ.
https://ria.ru/20240913/fsb-1972481347.html
луганская народная республика
россия
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878757426_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_7b52bcf4ce732b71812b700e614ba865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба безопасности украины, луганская народная республика, россия, луганск
Служба безопасности Украины, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск
В ЛНР задержали местного жителя, передававшего СБУ данные об инфраструктуре
Жителя ЛНР задержали за передачу СБУ данные о критической инфраструктуре