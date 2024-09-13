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В ЛНР задержали местного жителя, передававшего СБУ данные об инфраструктуре - РИА Новости, 13.09.2024
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14:25 13.09.2024 (обновлено: 14:37 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/lnr-1972519541.html
В ЛНР задержали местного жителя, передававшего СБУ данные об инфраструктуре
В ЛНР задержали местного жителя, передававшего СБУ данные об инфраструктуре - РИА Новости, 13.09.2024
В ЛНР задержали местного жителя, передававшего СБУ данные об инфраструктуре
Сотрудники УФСБ РФ по ЛНР задержали жителя Луганска, который передавал СБ Украины сведения о критической инфраструктуре в республике, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:25
2024-09-13T14:37
служба безопасности украины
луганская народная республика
россия
луганск
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по ЛНР задержали жителя Луганска, который передавал СБ Украины сведения о критической инфраструктуре в республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего собирание и передачу сотрудникам СБУ охраняемой федеральным законом информации", - говорится в сообщении.По данным ведомства, житель Луганска сотрудничал с СБУ и передал сведения о критической инфраструктуре ЛНР."Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - добавили в региональном УФСБ.
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служба безопасности украины, луганская народная республика, россия, луганск
Служба безопасности Украины, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск
В ЛНР задержали местного жителя, передававшего СБУ данные об инфраструктуре

Жителя ЛНР задержали за передачу СБУ данные о критической инфраструктуре

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по ЛНР задержали жителя Луганска, который передавал СБ Украины сведения о критической инфраструктуре в республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего собирание и передачу сотрудникам СБУ охраняемой федеральным законом информации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, житель Луганска сотрудничал с СБУ и передал сведения о критической инфраструктуре ЛНР.
"Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - добавили в региональном УФСБ.
Задержание жительницы ЛНР, подозреваемой в передаче данных для ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Жительницу ЛНР задержали за передачу данных о российских военных
Вчера, 12:27
 
Служба безопасности УкраиныЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛуганск
 
 
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