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В Израиле зафиксировали около 20 запусков снарядов с территории Ливана - РИА Новости, 13.09.2024
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02:34 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/livan-1972410754.html
В Израиле зафиксировали около 20 запусков снарядов с территории Ливана
В Израиле зафиксировали около 20 запусков снарядов с территории Ливана - РИА Новости, 13.09.2024
В Израиле зафиксировали около 20 запусков снарядов с территории Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 20 запусков снарядов с территории Ливана по северной территории Израиля, большая часть снарядов была сбита... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T02:34
2024-09-13T02:34
в мире
израиль
ливан
хасан насрулла
исраэль кац
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 20 запусков снарядов с территории Ливана по северной территории Израиля, большая часть снарядов была сбита системами ПВО, сообщила пресс-служба армии. "На фоне сирен, прозвучавших в районе Цфата (город на севере Израиля - ред.), было зафиксировано около 20 снарядов, запущенных со стороны Ливана по израильской территории. Большинство были перехвачены, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. В сообщении армии добавляется, что в результате падения осколков в районе деревни Бирия на севере Израиля возник пожар. По данным армии, местная пожарная и спасательная служба занимается ликвидацией пламени. Согласно заявлению, данных о пострадавших не поступало. Сообщается также, что в связи с вероятным падением осколков на фоне перехвата снарядов на территориях в районе города Цфат были активированы сирены. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.
https://ria.ru/20240912/voennye-1972375609.html
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в мире, израиль, ливан, хасан насрулла, исраэль кац, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хасан Насрулла, Исраэль Кац, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле зафиксировали около 20 запусков снарядов с территории Ливана

Израильская армия зафиксировала около 20 запусков снарядов с территории Ливана

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы"
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 20 запусков снарядов с территории Ливана по северной территории Израиля, большая часть снарядов была сбита системами ПВО, сообщила пресс-служба армии.
"На фоне сирен, прозвучавших в районе Цфата (город на севере Израиля - ред.), было зафиксировано около 20 снарядов, запущенных со стороны Ливана по израильской территории. Большинство были перехвачены, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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В сообщении армии добавляется, что в результате падения осколков в районе деревни Бирия на севере Израиля возник пожар. По данным армии, местная пожарная и спасательная служба занимается ликвидацией пламени.
Согласно заявлению, данных о пострадавших не поступало.
Сообщается также, что в связи с вероятным падением осколков на фоне перехвата снарядов на территориях в районе города Цфат были активированы сирены.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.
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