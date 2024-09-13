https://ria.ru/20240913/les-1972609343.html

Более 6 тысяч саженцев высадили в Химках в рамках акции "День в лесу"

Более 6 тысяч саженцев высадили в Химках в рамках акции "День в лесу" - РИА Новости, 13.09.2024

Более 6 тысяч саженцев высадили в Химках в рамках акции "День в лесу"

В деревне Брехово городского округа Химки прошла экологическая акция "День в лесу. Сохраним лес вместе", на которой жители высадили более 6 тысяч саженцев сосны РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T19:58

2024-09-13T19:58

2024-09-13T19:58

московская область (подмосковье)

алексей федоров

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В деревне Брехово городского округа Химки прошла экологическая акция "День в лесу. Сохраним лес вместе", на которой жители высадили более 6 тысяч саженцев сосны и ели, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета."Лес — визитная карточка Химок, поэтому для нас важно сохранить экологию нашего округа. Каждый год Химки принимают участие в таких акциях. Отдельно хочу поблагодарить всех неравнодушных и активных жителей, которые помогают сделать округ лучше и комфортнее", — сказал заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков, его слова приводит пресс-служба.В мероприятии приняли участие жители, представители администрации, активисты, волонтеры и депутаты городского округа."Химки каждый год принимают участие в этой акции. Я хочу поблагодарить всех активных жителей, которые к нам присоединились. С каждым годом участников становится все больше. Сегодня мы видим, что тот лес, который мы сажали в прошлом, уже подрос. Сегодня тут гуляют и отдыхают люди", — отметил депутат городского округа Химки Алексей Федоров.Озеленить свой округ пришли сотни химчан вместе с сотрудниками комитета лесного хозяйства. Для высадки деревьев администрация Химок организовала выдачу необходимого инвентаря — перчаток, ведер, лопат и посадочного материала.Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что экологическую акцию по сохранению леса на территории Химок и всего региона проводят дважды в год — весной и осенью. Жители высаживают деревья, убирают мусор и неликвидную древесину. Главная цель мероприятия — повышение экологического благополучия лесов, парков, скверов и пригородных территорий, а также воспитание у населения бережного отношения к природе.В Подмосковье акция "День в лесу. Сохраним лес вместе" продлится до 29 сентября. Ее проведут на 20 лесных участках и более чем 370 муниципальных площадках. Общая площадь лесных массивов, на которых высадят более 37 тысяч сеянцев сосны и ели, превышает 54 гектара.

https://ria.ru/20240913/khimki-1972469693.html

https://ria.ru/20240907/khimki--1971293342.html

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

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московская область (подмосковье), алексей федоров, химки (городской округ в московской области)