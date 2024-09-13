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Министр образования Красноярского края посетила школьный "Кванториум" - РИА Новости, 13.09.2024
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10:13 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/kvantorium-1972445677.html
Министр образования Красноярского края посетила школьный "Кванториум"
Министр образования Красноярского края посетила школьный "Кванториум" - РИА Новости, 13.09.2024
Министр образования Красноярского края посетила школьный "Кванториум"
Министр образования Красноярского края Светлана Маковская посетила новый "Кванториум", созданный в школе №157 города Красноярска, он открылся в начале учебного... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:13
2024-09-13T10:13
красноярский край
михаил котюков
кванториум
красноярск
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КЕМЕРОВО, 13 сен – РИА Новости. Министр образования Красноярского края Светлана Маковская посетила новый "Кванториум", созданный в школе №157 города Красноярска, он открылся в начале учебного года в рамках нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба региона. "Министр образования края Светлана Маковская посетила новый "Кванториум", созданный на базе красноярской школы №157. Технопарк открылся в начале учебного года в рамках нацпроекта "Образование", – говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба, на уроках ребята смогут углубленно изучать предметы, а также погружаться в науку на дополнительных занятиях по биологии, химии и физике, заниматься нанотехнологиями и робототехникой. В технопарке также предусмотрена зона отдыха, где ребята будут устраивать мозговые штурмы и разрабатывать научные проекты. Министр образования края отметила, что одна из задач, поставленная губернатором Михаилом Котюковым, – это развитие научно-технического творчества. Школьные технопарки как раз культивируют это направление, и в дальнейшем ребята выбирают для поступления инженерные специальности. "В крае с 2023 года на базе школ открылось четыре технопарка. Это позволяет изучать и учебные предметы естественно-научного блока на углубленном уровне, и развивать дополнительное образование", – подчеркнула Маковская. Для учащихся школы стали доступны современные лаборатории по биологии. Каждый профильный кабинет оборудован по элементами лего, компьютерами для создания алгоритмов, принтерам для 3D-печати, оборудованием для нанолаборатории, учебными наборами по беспилотным авиасистемам и многим другим. На уроках химии и биологии ребята под цифровыми микроскопами изучают строение клеток, измеряют объемы легких человека и уровень нитратов во фруктах и овощах. Всего в рамках нацпроекта "Образование" в Красноярском крае открылись два "IT-Куба" и пять "Кванториумов", четыре из которых появились на базе школ.
https://ria.ru/20240911/zerno-1972134801.html
https://ria.ru/20240905/krasnoyarsk-1970855129.html
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красноярский край, михаил котюков, кванториум, красноярск
Красноярский край, Михаил Котюков, Кванториум, Красноярск

Министр образования Красноярского края посетила школьный "Кванториум"

© Фото : Правительство Красноярского краяМинистр образования Красноярского края Светлана Маковская посетила новый "Кванториум"
Министр образования Красноярского края Светлана Маковская посетила новый Кванториум - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Правительство Красноярского края
Министр образования Красноярского края Светлана Маковская посетила новый "Кванториум"
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 13 сен – РИА Новости. Министр образования Красноярского края Светлана Маковская посетила новый "Кванториум", созданный в школе №157 города Красноярска, он открылся в начале учебного года в рамках нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба региона.
"Министр образования края Светлана Маковская посетила новый "Кванториум", созданный на базе красноярской школы №157. Технопарк открылся в начале учебного года в рамках нацпроекта "Образование", – говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, на уроках ребята смогут углубленно изучать предметы, а также погружаться в науку на дополнительных занятиях по биологии, химии и физике, заниматься нанотехнологиями и робототехникой. В технопарке также предусмотрена зона отдыха, где ребята будут устраивать мозговые штурмы и разрабатывать научные проекты.
Министр образования края отметила, что одна из задач, поставленная губернатором Михаилом Котюковым, – это развитие научно-технического творчества. Школьные технопарки как раз культивируют это направление, и в дальнейшем ребята выбирают для поступления инженерные специальности.
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"В крае с 2023 года на базе школ открылось четыре технопарка. Это позволяет изучать и учебные предметы естественно-научного блока на углубленном уровне, и развивать дополнительное образование", – подчеркнула Маковская.
Для учащихся школы стали доступны современные лаборатории по биологии. Каждый профильный кабинет оборудован по элементами лего, компьютерами для создания алгоритмов, принтерам для 3D-печати, оборудованием для нанолаборатории, учебными наборами по беспилотным авиасистемам и многим другим. На уроках химии и биологии ребята под цифровыми микроскопами изучают строение клеток, измеряют объемы легких человека и уровень нитратов во фруктах и овощах.
Всего в рамках нацпроекта "Образование" в Красноярском крае открылись два "IT-Куба" и пять "Кванториумов", четыре из которых появились на базе школ.
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