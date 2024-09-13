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Уроженца Якутии Дмитрия Куценко удостоили звания Героя России - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 13.09.2024 (обновлено: 14:23 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/kutsenko-1972484934.html
Уроженца Якутии Дмитрия Куценко удостоили звания Героя России
Уроженца Якутии Дмитрия Куценко удостоили звания Героя России - РИА Новости, 13.09.2024
Уроженца Якутии Дмитрия Куценко удостоили звания Героя России
Офицер из Якутии Дмитрий Куценко удостоился звания Героя Российской Федерации, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале. "Благодаря грамотно... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:40
2024-09-13T14:23
специальная военная операция на украине
россия
айсен николаев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Офицер из Якутии Дмитрий Куценко удостоился звания Героя Российской Федерации, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале. "Благодаря грамотно выстроенной обороне, тактическим навыкам и приемам, морские пехотинцы под командованием якутянина более 10 часов сдерживали атаки националистов", — говорится в публикации. Николаев добавил, что противник, понеся потери, отступил, населенный пункт был удержан. Он отметил, что Куценко стал девятым жителем региона, удостоенным высшей награды за время проведения спецоперации.
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россия, айсен николаев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Айсен Николаев
Уроженца Якутии Дмитрия Куценко удостоили звания Героя России

Офицер из Якутии Дмитрий Куценко стал Героем России за сдерживание натиска ВСУ

© Фото : соцсетиОфицер из Якутии Дмитрий Куценко удостоен звания Героя Российской Федерации
Офицер из Якутии Дмитрий Куценко удостоен звания Героя Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : соцсети
Офицер из Якутии Дмитрий Куценко удостоен звания Героя Российской Федерации
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Офицер из Якутии Дмитрий Куценко удостоился звания Героя Российской Федерации, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале.

"Благодаря грамотно выстроенной обороне, тактическим навыкам и приемам, морские пехотинцы под командованием якутянина более 10 часов сдерживали атаки националистов", — говорится в публикации.

Николаев добавил, что противник, понеся потери, отступил, населенный пункт был удержан.

Он отметил, что Куценко стал девятым жителем региона, удостоенным высшей награды за время проведения спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАйсен Николаев
 
 
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