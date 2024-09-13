Уроженца Якутии Дмитрия Куценко удостоили звания Героя России
Офицер из Якутии Дмитрий Куценко стал Героем России за сдерживание натиска ВСУ
© Фото : соцсетиОфицер из Якутии Дмитрий Куценко удостоен звания Героя Российской Федерации
© Фото : соцсети
Офицер из Якутии Дмитрий Куценко удостоен звания Героя Российской Федерации
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Офицер из Якутии Дмитрий Куценко удостоился звания Героя Российской Федерации, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале.
"Благодаря грамотно выстроенной обороне, тактическим навыкам и приемам, морские пехотинцы под командованием якутянина более 10 часов сдерживали атаки националистов", — говорится в публикации.
Николаев добавил, что противник, понеся потери, отступил, населенный пункт был удержан.
Он отметил, что Куценко стал девятым жителем региона, удостоенным высшей награды за время проведения спецоперации.
"Благодаря грамотно выстроенной обороне, тактическим навыкам и приемам, морские пехотинцы под командованием якутянина более 10 часов сдерживали атаки националистов", — говорится в публикации.
Николаев добавил, что противник, понеся потери, отступил, населенный пункт был удержан.
Он отметил, что Куценко стал девятым жителем региона, удостоенным высшей награды за время проведения спецоперации.