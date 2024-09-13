https://ria.ru/20240913/kutsenko-1972484934.html

Уроженца Якутии Дмитрия Куценко удостоили звания Героя России

Уроженца Якутии Дмитрия Куценко удостоили звания Героя России - РИА Новости, 13.09.2024

Уроженца Якутии Дмитрия Куценко удостоили звания Героя России

Офицер из Якутии Дмитрий Куценко удостоился звания Героя Российской Федерации, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале. "Благодаря грамотно... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:40

2024-09-13T12:40

2024-09-13T14:23

специальная военная операция на украине

россия

айсен николаев

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Офицер из Якутии Дмитрий Куценко удостоился звания Героя Российской Федерации, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале. "Благодаря грамотно выстроенной обороне, тактическим навыкам и приемам, морские пехотинцы под командованием якутянина более 10 часов сдерживали атаки националистов", — говорится в публикации. Николаев добавил, что противник, понеся потери, отступил, населенный пункт был удержан. Он отметил, что Куценко стал девятым жителем региона, удостоенным высшей награды за время проведения спецоперации.

https://ria.ru/20240731/nimchenko-1963129089.html

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россия, айсен николаев