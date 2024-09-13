Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало подробности о боях с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 13.09.2024 (обновлено: 12:31 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/kurskaya-1972481987.html
Минобороны рассказало подробности о боях с ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало подробности о боях с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
Минобороны рассказало подробности о боях с ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:30
2024-09-13T12:31
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972029462_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_82e99555469c019b04017979c0bc1d9f.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Николаево-Дарьино, Покровский и Успеновка Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Николаево-Дарьино, Покровский и Успеновка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972029462_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_b5088d8b09fc2eb90684868c1d339ed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало подробности о боях с ВСУ в Курской области

ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах 13 населенных пунктов Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Николаево-Дарьино, Покровский и Успеновка Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Николаево-Дарьино, Покровский и Успеновка", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала