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Минобороны рассказало подробности о боях с ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало подробности о боях с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
Минобороны рассказало подробности о боях с ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:30
2024-09-13T12:30
2024-09-13T12:31
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Николаево-Дарьино, Покровский и Успеновка Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Николаево-Дарьино, Покровский и Успеновка", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало подробности о боях с ВСУ в Курской области
ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах 13 населенных пунктов Курской области