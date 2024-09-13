https://ria.ru/20240913/kurskaya-1972481987.html

Минобороны рассказало подробности о боях с ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало подробности о боях с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024

Минобороны рассказало подробности о боях с ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:30

2024-09-13T12:30

2024-09-13T12:31

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Николаево-Дарьино, Покровский и Успеновка Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Николаево-Дарьино, Покровский и Успеновка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф