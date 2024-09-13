https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html

СК проверяет сообщения о том, что школьник избил учителя смартфоном в Крыму

СК проверяет сообщения о том, что школьник избил учителя смартфоном в Крыму - РИА Новости, 13.09.2024

СК проверяет сообщения о том, что школьник избил учителя смартфоном в Крыму

В Крыму организовали проверку после публикации видео, на котором школьник, предположительно, ударил учителя мобильным телефоном, сообщили региональное... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:12

2024-09-13T13:12

2024-09-13T15:03

происшествия

россия

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. В Крыму организовали проверку после публикации видео, на котором школьник, предположительно, ударил учителя мобильным телефоном, сообщили региональное управление СК и прокуратура.При мониторинге Telegram-каналов следователи обнаружили запись, на которой запечатлен конфликт между учеником и педагогом. "Следственным отделом по Симферопольскому району проводится проверка на предмет статей 116 УК ("Побои") и 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), в рамках которой будут установлены обстоятельства инцидента в школе, назначена экспертиза, дана оценка воспитательному процессу в семье школьника", — говорится в релизе СУ СК.Как уточнили в местной прокуратуре, пятиклассник, по предварительным данным, ударил учителя телефоном, который преподаватель хотел забрать у него на время урока. Ведомство также начало проверку. С нового учебного года российским школьникам запретили пользоваться смартфонами на занятиях.

https://ria.ru/20240828/invalid-1969077553.html

https://ria.ru/20240819/kchr-1967057720.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)