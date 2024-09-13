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СК проверяет сообщения о том, что школьник избил учителя смартфоном в Крыму - РИА Новости, 13.09.2024
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13:12 13.09.2024 (обновлено: 15:03 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html
СК проверяет сообщения о том, что школьник избил учителя смартфоном в Крыму
СК проверяет сообщения о том, что школьник избил учителя смартфоном в Крыму - РИА Новости, 13.09.2024
СК проверяет сообщения о том, что школьник избил учителя смартфоном в Крыму
В Крыму организовали проверку после публикации видео, на котором школьник, предположительно, ударил учителя мобильным телефоном, сообщили региональное... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:12
2024-09-13T15:03
происшествия
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. В Крыму организовали проверку после публикации видео, на котором школьник, предположительно, ударил учителя мобильным телефоном, сообщили региональное управление СК и прокуратура.При мониторинге Telegram-каналов следователи обнаружили запись, на которой запечатлен конфликт между учеником и педагогом. "Следственным отделом по Симферопольскому району проводится проверка на предмет статей 116 УК ("Побои") и 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), в рамках которой будут установлены обстоятельства инцидента в школе, назначена экспертиза, дана оценка воспитательному процессу в семье школьника", — говорится в релизе СУ СК.Как уточнили в местной прокуратуре, пятиклассник, по предварительным данным, ударил учителя телефоном, который преподаватель хотел забрать у него на время урока. Ведомство также начало проверку. С нового учебного года российским школьникам запретили пользоваться смартфонами на занятиях.
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россия
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происшествия, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Крым, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет сообщения о том, что школьник избил учителя смартфоном в Крыму

В Крыму проверят видео, где школьник, предположительно, ударил учителя телефоном

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. В Крыму организовали проверку после публикации видео, на котором школьник, предположительно, ударил учителя мобильным телефоном, сообщили региональное управление СК и прокуратура.
При мониторинге Telegram-каналов следователи обнаружили запись, на которой запечатлен конфликт между учеником и педагогом.
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"Следственным отделом по Симферопольскому району проводится проверка на предмет статей 116 УК ("Побои") и 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), в рамках которой будут установлены обстоятельства инцидента в школе, назначена экспертиза, дана оценка воспитательному процессу в семье школьника", — говорится в релизе СУ СК.
Как уточнили в местной прокуратуре, пятиклассник, по предварительным данным, ударил учителя телефоном, который преподаватель хотел забрать у него на время урока. Ведомство также начало проверку.
С нового учебного года российским школьникам запретили пользоваться смартфонами на занятиях.
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