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Песков рассказал, с чем связана идея ограничения экспорта титана и никеля - РИА Новости, 13.09.2024
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13:00 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/kreml-1972491912.html
Песков рассказал, с чем связана идея ограничения экспорта титана и никеля
Песков рассказал, с чем связана идея ограничения экспорта титана и никеля - РИА Новости, 13.09.2024
Песков рассказал, с чем связана идея ограничения экспорта титана и никеля
Предложение подумать об ограничениях экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении РФ, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:00
2024-09-13T13:00
экономика
цены на нефть
россия
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Предложение подумать об ограничениях экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать о том, что может нужно ограничить экспорт титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж. "Нет, это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь о поставках только в дружественные страны или это еще нужно проработать, и является ли это предложение ответом на поставки западом вооружений Киеву.
https://ria.ru/20240911/putin-1972131623.html
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экономика, цены на нефть, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал, с чем связана идея ограничения экспорта титана и никеля

Песков: идея ограничения экспорта титана и никеля связана с действиями против РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Предложение подумать об ограничениях экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать о том, что может нужно ограничить экспорт титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж.
"Нет, это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь о поставках только в дружественные страны или это еще нужно проработать, и является ли это предложение ответом на поставки западом вооружений Киеву.
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Путин предложил подумать об ограничении экспорта некоторых видов сырья
11 сентября, 16:55
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияКиевДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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