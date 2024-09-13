https://ria.ru/20240913/kreml-1972491912.html

Песков рассказал, с чем связана идея ограничения экспорта титана и никеля

Песков рассказал, с чем связана идея ограничения экспорта титана и никеля - РИА Новости, 13.09.2024

Песков рассказал, с чем связана идея ограничения экспорта титана и никеля

Предложение подумать об ограничениях экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении РФ, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:00

2024-09-13T13:00

2024-09-13T13:00

экономика

цены на нефть

россия

киев

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владимир путин

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Предложение подумать об ограничениях экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать о том, что может нужно ограничить экспорт титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж. "Нет, это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь о поставках только в дружественные страны или это еще нужно проработать, и является ли это предложение ответом на поставки западом вооружений Киеву.

https://ria.ru/20240911/putin-1972131623.html

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экономика, цены на нефть, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин