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Песков рассказал, с чем связана идея ограничения экспорта титана и никеля
Песков рассказал, с чем связана идея ограничения экспорта титана и никеля - РИА Новости, 13.09.2024
Песков рассказал, с чем связана идея ограничения экспорта титана и никеля
Предложение подумать об ограничениях экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении РФ, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:00
2024-09-13T13:00
2024-09-13T13:00
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Предложение подумать об ограничениях экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать о том, что может нужно ограничить экспорт титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж. "Нет, это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь о поставках только в дружественные страны или это еще нужно проработать, и является ли это предложение ответом на поставки западом вооружений Киеву.
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экономика, цены на нефть, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал, с чем связана идея ограничения экспорта титана и никеля
Песков: идея ограничения экспорта титана и никеля связана с действиями против РФ
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Предложение подумать об ограничениях экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать о том, что может нужно ограничить экспорт титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж.
"Нет, это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь о поставках только в дружественные страны или это еще нужно проработать, и является ли это предложение ответом на поставки западом вооружений Киеву.