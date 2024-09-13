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Песков: слова Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 13.09.2024 (обновлено: 13:00 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/kreml-1972487411.html
Песков: слова Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов
Песков: слова Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов - РИА Новости, 13.09.2024
Песков: слова Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов
В Кремле не сомневаются, что заявление Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России достигло адресатов, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:47
2024-09-13T13:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
нато
в мире
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Кремле не сомневаются, что заявление Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России достигло адресатов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. &quot;Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений&quot;, — добавил представитель Кремля.Позиция РоссииВладимир Путин заявил 12 сентября, что страны НАТО сейчас обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.Президент отметил, что киевский режим уже и так наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Но когда речь заходит об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, нужно понимать, что такие операции возможны только при участии военнослужащих стран НАТО. Только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил российский лидер. Кроме того такие удары предполагают использование разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, добавил он.Президент подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.Дискуссии на ЗападеНа 13 сентября запланированы переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На них, как пишут западные СМИ, Вашингтон и Лондон могут принять решение о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются.Ранее на этой неделе Байден сообщил, что вопрос о разрешении киевскому режиму применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории, пока прорабатывается. При этом, по данным газеты Financial Times, в американской администрации произошел раскол по этой теме.
https://ria.ru/20240913/udary-1972469379.html
https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html
https://ria.ru/20240913/putin-1972429727.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Песков: слова Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов

Песков: заявление Путина о последствиях ударов вглубь России достигло адресатов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Кремле не сомневаются, что заявление Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России достигло адресатов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений", — добавил представитель Кремля.

Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
СМИ: США и Британия могут на ГА ООН заявить о снятии ограничений на удары
Вчера, 11:53

Позиция России

Владимир Путин заявил 12 сентября, что страны НАТО сейчас обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
Президент отметил, что киевский режим уже и так наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Но когда речь заходит об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, нужно понимать, что такие операции возможны только при участии военнослужащих стран НАТО. Только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил российский лидер. Кроме того такие удары предполагают использование разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, добавил он.
Президент подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Лондон и Киев пьют шампанское. Зря
Вчера, 08:00

Дискуссии на Западе

На 13 сентября запланированы переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На них, как пишут западные СМИ, Вашингтон и Лондон могут принять решение о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются.
Ранее на этой неделе Байден сообщил, что вопрос о разрешении киевскому режиму применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории, пока прорабатывается. При этом, по данным газеты Financial Times, в американской администрации произошел раскол по этой теме.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Британии обратились с требованием к НАТО после заявления Путина
Вчера, 08:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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