https://ria.ru/20240913/kreml-1972487411.html

Песков: слова Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов

Песков: слова Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов - РИА Новости, 13.09.2024

Песков: слова Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов

В Кремле не сомневаются, что заявление Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России достигло адресатов, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:47

2024-09-13T12:47

2024-09-13T13:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Кремле не сомневаются, что заявление Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России достигло адресатов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений", — добавил представитель Кремля.Позиция РоссииВладимир Путин заявил 12 сентября, что страны НАТО сейчас обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.Президент отметил, что киевский режим уже и так наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Но когда речь заходит об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, нужно понимать, что такие операции возможны только при участии военнослужащих стран НАТО. Только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил российский лидер. Кроме того такие удары предполагают использование разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, добавил он.Президент подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.Дискуссии на ЗападеНа 13 сентября запланированы переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На них, как пишут западные СМИ, Вашингтон и Лондон могут принять решение о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются.Ранее на этой неделе Байден сообщил, что вопрос о разрешении киевскому режиму применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории, пока прорабатывается. При этом, по данным газеты Financial Times, в американской администрации произошел раскол по этой теме.

https://ria.ru/20240913/udary-1972469379.html

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, нато, в мире