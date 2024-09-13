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В ОКБ рассказали о снижении выдач кредитных карт впервые с 2020 года - РИА Новости, 13.09.2024
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14:07 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/kredit-1972512721.html
В ОКБ рассказали о снижении выдач кредитных карт впервые с 2020 года
В ОКБ рассказали о снижении выдач кредитных карт впервые с 2020 года - РИА Новости, 13.09.2024
В ОКБ рассказали о снижении выдач кредитных карт впервые с 2020 года
Одновременное снижение как выдач кредитных карт, так и общих одобренных лимитов в месячном и в годовом выражении зафиксировано в августе впервые с 2020 года,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:07
2024-09-13T14:07
экономика
максим осадчий
объединенное кредитное бюро (окб)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Одновременное снижение как выдач кредитных карт, так и общих одобренных лимитов в месячном и в годовом выражении зафиксировано в августе впервые с 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). "По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) за август 2024 года банки открыли для россиян 2,2 миллиона договоров на кредитные карты с общим лимитом 288,18 миллиарда рублей. … По сравнению с результатами июля в августе количество выдач кредитных карт сократилось на 5%, объем – на 6%", - привели в пресс-службе слова генерального директора ОКБ Михаила Алексина. Он отметил, что в годовом отношении количество выдач в августе сократилось на 15%, общий объем одобренных лимитов – на 11%. При этом средний размер лимита по карте за год увеличился на 5%, до 131 тысячи рублей. "В годовом отношении предыдущее снижение количества выдач кредитных карт и общих одобренных лимитов по ним было зафиксировано в августе 2020 года, когда по сравнению с августом 2019 года количество выдач сократилось на 14%, объем – на 15%. Размер среднего лимита по карте при этом оставался без изменений", - добавил Алексин. Предыдущее снижение количества выдач кредитных карт, как рассказали в ОКБ, в месячном выражении наблюдалось в июле этого года, когда по сравнению с результатами июня количество новых договоров на кредитки сократилось на 4%. Предыдущее снижение общих объемов одобренных лимитов по новым кредитным картам месяц к месяцу зафиксировано в июне: снижение на 2% по сравнению с результатами мая. "Основная причина охлаждения сегмента кредитных карт - ужесточение макропруденциального регулирования. Банк России повысил с 1 июля 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с целью ограничения долговой нагрузки граждан и повышения устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам", - прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Он также подчеркнул, что значительно меньшее влияние на охлаждение сегмента кредитных карт оказывает повышение ключевой ставки ЦБ, так как высокие ставки по кредитным картам менее восприимчивы к изменениям ключевой ставки, чем, например, ставки по рыночной ипотеке.
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экономика, максим осадчий, объединенное кредитное бюро (окб), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Максим Осадчий, Объединенное кредитное бюро (ОКБ), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ОКБ рассказали о снижении выдач кредитных карт впервые с 2020 года

ОКБ: число выдач кредитных карт в августе снизилось впервые с 2020 года

© iStock.com / LukaTDBМужчина подписывает документы в банке
Мужчина подписывает документы в банке - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© iStock.com / LukaTDB
Мужчина подписывает документы в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Одновременное снижение как выдач кредитных карт, так и общих одобренных лимитов в месячном и в годовом выражении зафиксировано в августе впервые с 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).
"По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) за август 2024 года банки открыли для россиян 2,2 миллиона договоров на кредитные карты с общим лимитом 288,18 миллиарда рублей. … По сравнению с результатами июля в августе количество выдач кредитных карт сократилось на 5%, объем – на 6%", - привели в пресс-службе слова генерального директора ОКБ Михаила Алексина.
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Он отметил, что в годовом отношении количество выдач в августе сократилось на 15%, общий объем одобренных лимитов – на 11%. При этом средний размер лимита по карте за год увеличился на 5%, до 131 тысячи рублей.
"В годовом отношении предыдущее снижение количества выдач кредитных карт и общих одобренных лимитов по ним было зафиксировано в августе 2020 года, когда по сравнению с августом 2019 года количество выдач сократилось на 14%, объем – на 15%. Размер среднего лимита по карте при этом оставался без изменений", - добавил Алексин.
Предыдущее снижение количества выдач кредитных карт, как рассказали в ОКБ, в месячном выражении наблюдалось в июле этого года, когда по сравнению с результатами июня количество новых договоров на кредитки сократилось на 4%. Предыдущее снижение общих объемов одобренных лимитов по новым кредитным картам месяц к месяцу зафиксировано в июне: снижение на 2% по сравнению с результатами мая.
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"Основная причина охлаждения сегмента кредитных карт - ужесточение макропруденциального регулирования. Банк России повысил с 1 июля 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с целью ограничения долговой нагрузки граждан и повышения устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам", - прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Он также подчеркнул, что значительно меньшее влияние на охлаждение сегмента кредитных карт оказывает повышение ключевой ставки ЦБ, так как высокие ставки по кредитным картам менее восприимчивы к изменениям ключевой ставки, чем, например, ставки по рыночной ипотеке.
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