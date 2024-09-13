https://ria.ru/20240913/krasnoyarsk-1972480123.html
Красноярскоий педагог спасла утонувшего подростка
Красноярскоий педагог спасла утонувшего подростка - РИА Новости, 13.09.2024
Красноярскоий педагог спасла утонувшего подростка
Педагог Красноярского медицинского техникума Татьяна Гардт и её сын спасли утонувшего подростка на озере, девушка 25 минут заводила сердце пострадавшего,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:23
2024-09-13T12:23
2024-09-13T12:54
происшествия
здоровье - общество
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 13 сен – РИА Новости. Педагог Красноярского медицинского техникума Татьяна Гардт и её сын спасли утонувшего подростка на озере, девушка 25 минут заводила сердце пострадавшего, сообщает пресс-служба минздрава Красноярского края. Случай, который едва не закончился трагедией, произошел в августе этого года на малолюдном пляже у станции "Крючково". Только благодаря быстрой реакции сына Татьяны Гардт и её первой реанимационной помощи удалось спасти жизнь подростка. "Мы сидели на берегу и наблюдали как дети купались в озере, как вдруг в метрах 30 от берега один из парней переплывавший озеро поднял руку вверх и вскрикнул: "Я тону! " и скрылся под воду", - цитирует слова Гардт пресс-служба минздрава. Сын педагога незамедлительно нырнул в воду в поисках утопающего. Когда мальчика вынесли на берег, женщина приступила к сердечно-легочной реанимации. По её рассказу, подросток сначала был белым, а вскоре стал моментально чернеть и не подавать признаков жизни. Первый вдох мальчик сделал только спустя 25 минут после начала оказания медпомощи. Как уточняют в пресс-службе минздрава, женщина продолжала оказывать помощь подростку, который был в бессознательном состоянии, до приезда "скорой". К моменту прибытия медиков подросток уже был в сознании.
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происшествия, здоровье - общество, красноярский край
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярский край
Красноярскоий педагог спасла утонувшего подростка
Красноярскоий педагог завела сердце утонувшего подростка спустя 25 минут
КРАСНОЯРСК, 13 сен – РИА Новости. Педагог Красноярского медицинского техникума Татьяна Гардт и её сын спасли утонувшего подростка на озере, девушка 25 минут заводила сердце пострадавшего, сообщает пресс-служба минздрава Красноярского края.
Случай, который едва не закончился трагедией, произошел в августе этого года на малолюдном пляже у станции "Крючково". Только благодаря быстрой реакции сына Татьяны Гардт и её первой реанимационной помощи удалось спасти жизнь подростка.
"Мы сидели на берегу и наблюдали как дети купались в озере, как вдруг в метрах 30 от берега один из парней переплывавший озеро поднял руку вверх и вскрикнул: "Я тону! " и скрылся под воду", - цитирует слова Гардт пресс-служба минздрава.
Сын педагога незамедлительно нырнул в воду в поисках утопающего. Когда мальчика вынесли на берег, женщина приступила к сердечно-легочной реанимации. По её рассказу, подросток сначала был белым, а вскоре стал моментально чернеть и не подавать признаков жизни. Первый вдох мальчик сделал только спустя 25 минут после начала оказания медпомощи. Как уточняют в пресс-службе минздрава, женщина продолжала оказывать помощь подростку, который был в бессознательном состоянии, до приезда "скорой". К моменту прибытия медиков подросток уже был в сознании.