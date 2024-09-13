https://ria.ru/20240913/krasnogorsk-1972587000.html

Форум в честь 15-летия МФЦ Московской области открылся в Красногорске

Форум в честь 15-летия МФЦ Московской области открылся в Красногорске - РИА Новости, 13.09.2024

Форум в честь 15-летия МФЦ Московской области открылся в Красногорске

Форум, посвященный 15-летию МФЦ Московской области, открылся в пятницу в Красногорске, на мероприятие съехались специалисты со всех уголков региона, а также... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:12

2024-09-13T18:12

2024-09-13T18:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

андрей воробьев

форум

мфц (многофункциональный центр)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Форум, посвященный 15-летию МФЦ Московской области, открылся в пятницу в Красногорске, на мероприятие съехались специалисты со всех уголков региона, а также представители Ярославской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Тверской и Тульской областей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "В Московской области ежемесячно в МФЦ приходит миллион человек. И важно, чтобы житель мог решить свои проблемы, вопросы и ушел оттуда с хорошим настроением. Поэтому мы очень ценим то, что вы делаете. Очень ценим, что вы уделяете внимание, заботу и старшему поколению, обучаете их пользоваться порталом госуслуг. Я помню, как в 2009 году первый МФЦ, в Балашихе, был как диковинка. Все ездили смотреть, что же это такое. Но тогда МФЦ был больше офисом приема документов. Сейчас все изменилось. Мы стараемся сделать так, чтобы самые современные методики в МФЦ приживались. И очень надеемся, что все сервисы, которыми пользуются люди, также будут и дальше трансформироваться", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. На форуме состоялась церемония вручения знаков отличия губернатора Московской области. Традиционно во вторую субботу сентября отмечается День сотрудника МФЦ Московской области. В первом многофункциональном центре в Балашихе было 35 специалистов и 24 услуги. Сейчас МФЦ открыты в каждом муниципалитете – работают 244 отделения, в которых трудятся более 6 тысяч специалистов. В офисах предоставляют свыше 380 государственных, региональных и муниципальных услуг. Ежедневно в МФЦ обращаются более 40 тысяч жителей. За все время людям оказано больше 130 миллионов услуг. МФЦ Московской области – это единая точка входа, где можно получить самые разные услуги, в том числе ЗАГС, министерства социального развития, Центра занятости, БТИ и даже помощь в открытии бизнеса. Большинство услуг (345 из 383) уже переведено в электронный формат. Новые цифровые сервисы внедряются и в работу самих офисов. Так, голосовой помощник Галина по телефону рассказывает о порядке оказания услуг в МФЦ, пособиях в сфере жилищно-коммунальных услуг и многих других актуальных вопросах. С мая применяется сервис Гос-QR для автоматического распознавания данных заявителя, чтобы их не приходилось вбивать вручную.

https://ria.ru/20240913/natsproekt-1972564896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев, форум, мфц (многофункциональный центр)