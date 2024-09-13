https://ria.ru/20240913/krasilnikov-1972563704.html

МВД объявило в розыск украинского генерала Красильникова

МВД объявило в розыск украинского генерала Красильникова - РИА Новости, 13.09.2024

МВД объявило в розыск украинского генерала Красильникова

Карточка генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова, причастного к преступлениям в Курской области, появилась в базе розыска МВД. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:03

2024-09-13T17:03

2024-09-13T17:44

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Карточка генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова, причастного к преступлениям в Курской области, появилась в базе розыска МВД. "Дмитрий Сергеевич Красильников, 03.17.1978. Разыскивается по статье УК", — говорится на сайте. По данным следствия, под руководством Красильникова военнослужащие различных украинских подразделений 6 августа незаконно пересекли границу России в Курской области.Они атаковали ракетами и дронами жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт. Кроме того, на дорогах разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации жителей.Как сообщал СК, Красильникова обвиняют по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.Из-за действий украинского генерала погибли и получили ранения мирные жители, разрушены жилые дома, инфраструктура. Население приграничных районов было вынуждено эвакуироваться.Согласно данным Минобороны, продвижение противника в Курской области остановлено, всего за время боевых действий ВСУ потеряли здесь более 12 795 военнослужащих и 108 танков.

https://ria.ru/20240912/delo-1972254545.html

https://ria.ru/20240911/naemnik-1972120398.html

курская область

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происшествия, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины