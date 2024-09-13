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МВД объявило в розыск украинского генерала Красильникова - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 13.09.2024 (обновлено: 17:44 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/krasilnikov-1972563704.html
МВД объявило в розыск украинского генерала Красильникова
МВД объявило в розыск украинского генерала Красильникова - РИА Новости, 13.09.2024
МВД объявило в розыск украинского генерала Красильникова
Карточка генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова, причастного к преступлениям в Курской области, появилась в базе розыска МВД. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:03
2024-09-13T17:44
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Карточка генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова, причастного к преступлениям в Курской области, появилась в базе розыска МВД. "Дмитрий Сергеевич Красильников, 03.17.1978. Разыскивается по статье УК", — говорится на сайте. По данным следствия, под руководством Красильникова военнослужащие различных украинских подразделений 6 августа незаконно пересекли границу России в Курской области.Они атаковали ракетами и дронами жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт. Кроме того, на дорогах разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации жителей.Как сообщал СК, Красильникова обвиняют по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.Из-за действий украинского генерала погибли и получили ранения мирные жители, разрушены жилые дома, инфраструктура. Население приграничных районов было вынуждено эвакуироваться.Согласно данным Минобороны, продвижение противника в Курской области остановлено, всего за время боевых действий ВСУ потеряли здесь более 12 795 военнослужащих и 108 танков.
https://ria.ru/20240912/delo-1972254545.html
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происшествия, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
МВД объявило в розыск украинского генерала Красильникова

Украинский генерал Красильников появился в базе розыска МВД России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Карточка генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова, причастного к преступлениям в Курской области, появилась в базе розыска МВД.
"Дмитрий Сергеевич Красильников, 03.17.1978. Разыскивается по статье УК", — говорится на сайте.
© МВД РоссииИнформация о розыске Дмитрия Красильникова в базе МВД
Информация о розыске Дмитрия Красильникова в базе МВД - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© МВД России
Информация о розыске Дмитрия Красильникова в базе МВД
По данным следствия, под руководством Красильникова военнослужащие различных украинских подразделений 6 августа незаконно пересекли границу России в Курской области.
Они атаковали ракетами и дронами жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт. Кроме того, на дорогах разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации жителей.
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Как сообщал СК, Красильникова обвиняют по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.
Из-за действий украинского генерала погибли и получили ранения мирные жители, разрушены жилые дома, инфраструктура. Население приграничных районов было вынуждено эвакуироваться.
Согласно данным Минобороны, продвижение противника в Курской области остановлено, всего за время боевых действий ВСУ потеряли здесь более 12 795 военнослужащих и 108 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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