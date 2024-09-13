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Прославившийся в Сети упитанный кот Крошик похудел на килограмм - РИА Новости, 13.09.2024
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Хорошие новости
 
17:05 13.09.2024 (обновлено: 21:50 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/kot-1972564451.html
Прославившийся в Сети упитанный кот Крошик похудел на килограмм
Прославившийся в Сети упитанный кот Крошик похудел на килограмм - РИА Новости, 13.09.2024
Прославившийся в Сети упитанный кот Крошик похудел на килограмм
Пермский кот Крошик, который весил 17 килограммов и сейчас проходит курс реабилитации, похудел более чем на килограмм, сообщили в соцсетях волонтеры приюта... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:05
2024-09-13T21:50
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ПЕРМЬ, 13 сен — РИА Новости. Пермский кот Крошик, который весил 17 килограммов и сейчас проходит курс реабилитации, похудел более чем на килограмм, сообщили в соцсетях волонтеры приюта "Матроскин". "Вес Крошика снизился на 1,1 килограмма. Отличный результат, идем дальше", — написали они. Коту также сделали анализ крови: все показатели в норме. По словам специалистов, Крошик много спит, лежит, в перерывах кушает и ходит в туалет. По два-три раза в неделю он занимается на тренажерах и ходит на процедуры.Очень упитанного рыжего кота в конце августа волонтеры нашли в подвале больницы в Перми. По их словам, хозяева раскормили Крошика до такого состояния, что он перестал ходить. Больше о владельцах животного ничего не известно.Кота обследовали в ветклинике. На 27 августа его вес составлял 17 килограммов. Для Крошика разработали программу для похудения, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса в неделю.Ветеринары связывают достаточно интенсивную потерю веса четвероногим пациентом на первом этапе с выведением лишней жидкости и увеличением физической активности. По их мнению, в дальнейшем он будет худеть медленнее."Из-за лишнего веса у него липидоз печени, который может (вызвать) серьезные проблемы со здоровьем в дальнейшем. Прямо сейчас котик не только борется с излишним весом, но и восстанавливает здоровье. Ему проводят все необходимое лечение и реабилитацию", — пояснили в приюте.Волонтеры собирают деньги для оплаты процедур Крошика — один сеанс гидротерапии или кинезиотерапии у котика стоит от 1000 до 1300 рублей.
https://ria.ru/20240912/kot-1972290744.html
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общество, пермь
Хорошие новости, Общество, Пермь
Прославившийся в Сети упитанный кот Крошик похудел на килограмм

Упитанный кот Крошик после двух недель диеты похудел на 1,1 килограмма

© Фото : Приют МатроскинКот Крошик
Кот Крошик - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Приют Матроскин
Кот Крошик. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 13 сен — РИА Новости. Пермский кот Крошик, который весил 17 килограммов и сейчас проходит курс реабилитации, похудел более чем на килограмм, сообщили в соцсетях волонтеры приюта "Матроскин".
«
"Вес Крошика снизился на 1,1 килограмма. Отличный результат, идем дальше", — написали они.
Коту также сделали анализ крови: все показатели в норме. По словам специалистов, Крошик много спит, лежит, в перерывах кушает и ходит в туалет. По два-три раза в неделю он занимается на тренажерах и ходит на процедуры.
Очень упитанного рыжего кота в конце августа волонтеры нашли в подвале больницы в Перми. По их словам, хозяева раскормили Крошика до такого состояния, что он перестал ходить. Больше о владельцах животного ничего не известно.
Кота обследовали в ветклинике. На 27 августа его вес составлял 17 килограммов. Для Крошика разработали программу для похудения, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса в неделю.
Ветеринары связывают достаточно интенсивную потерю веса четвероногим пациентом на первом этапе с выведением лишней жидкости и увеличением физической активности. По их мнению, в дальнейшем он будет худеть медленнее.
"Из-за лишнего веса у него липидоз печени, который может (вызвать) серьезные проблемы со здоровьем в дальнейшем. Прямо сейчас котик не только борется с излишним весом, но и восстанавливает здоровье. Ему проводят все необходимое лечение и реабилитацию", — пояснили в приюте.
Волонтеры собирают деньги для оплаты процедур Крошика — один сеанс гидротерапии или кинезиотерапии у котика стоит от 1000 до 1300 рублей.
Кот Крошик - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Худеющий кот Крошик попытался сбежать и застрял в полке
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