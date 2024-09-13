https://ria.ru/20240913/koronavirus-1972481801.html

Инфекционист рассказал, для кого опасны новые штаммы коронавируса

Инфекционист рассказал, для кого опасны новые штаммы коронавируса - РИА Новости, 13.09.2024

Инфекционист рассказал, для кого опасны новые штаммы коронавируса

Новые штаммы коронавируса, о которых в пятницу сообщил Роспотребнадзор, наиболее опасны для людей из группы риска - пожилых, с хроническими заболеваниями, им... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:30

2024-09-13T12:30

2024-09-13T12:30

общество

россия

андрей поздняков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Новые штаммы коронавируса, о которых в пятницу сообщил Роспотребнадзор, наиболее опасны для людей из группы риска - пожилых, с хроническими заболеваниями, им стоит прививаться, так болезнь может пройти легче, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Роспотребнадзор ранее сообщил, что фиксирует в России резкое увеличение вариантов возбудителя COVID-19, которые способны обходить иммунитет - в последние две-три недели удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT, вырос в 2,5 раза. "Все-таки заболевание проистекает большей частью в легкой форме, поэтому лечение сугубо симптоматическое. Противовирусная терапия COVID была разработана, но препараты не идеальные и имеют ряд побочных эффектов. Поэтому их применяют только у пациентов, для которых применение противовирусных препаратов явно будет полезнее, чем потенциальный вред, нанесенный заболеванием. Это прежде всего пациенты соответствующего возраста, то есть пожилые, и имеющие букет хронических заболеваний, то есть коморбидную (сочетание сразу нескольких хронических заболеваний у одного человека - ред.) патологию, самую разную, прежде всего вот иммунные проблемы, какие-то иммуносупрессивные состояния, эндокринология, вес, все что связано с излишним весом, болезни сердечно-сосудистой системы", - рассказал Поздняков. Он добавил, что "соответственно, вот этих пациентов нужно при необходимости, при любой респираторной инфекции, обследовать на COVID и если COVID подтвержден, то назначать имеющиеся противовирусные препараты. По мнению Позднякова, превентивно таких пациентов лучше все-таки прививать тем вариантом вакцины, который был разработан в 2023 году - вариант "Спутника" на базе "омикрона". "Поможет ли вакцина? Штаммы "омикрона" очень быстро изменяются. И, соответственно, каждый последующий штамм делает иммунную защиту против своих "папочек" - предыдущих штаммов - менее эффективной. В любом случае вакцина всегда отстает от мутации вируса. Соответственно, вакцина не предохранит от заболевания. Просто все-таки какой-то иммунный ответ она формирует и предотвратит тяжелую форму заболевания, что очень актуально как раз для пациентов выше перечисленных групп, пожилых и коморбидных. Для них главное - не заболеть тяжело", - отметил инфекционист. Он уточнил, что "увеличение в России штаммов, умеющих обходить иммунитет, возникло не вчера, и подъем все-таки не резкий". "Он идет несколько последних недель достаточно постепенно. Штаммы, которые умеют обходить иммунную защиту, по сути все какие-то родственники, дальние родственники "омикрона", потому что именно с "омикрона" все это началось. Каждая новая мутация приводит к тому, что вирус обходит защиту иммунной системы, созданную предыдущими поколениями вируса. Поэтому здесь все то же самое, ничего кардинально нового не произошло", - заключил Поздняков.

https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

https://ria.ru/20240901/covid-19-1969754310.html

https://ria.ru/20240520/covid-1947073534.html

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общество, россия, андрей поздняков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, распространение коронавируса