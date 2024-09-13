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Лидер КНДР посетил институт ядерных вооружений и тренировочную базу армии - РИА Новости, 13.09.2024
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05:13 13.09.2024 (обновлено: 09:57 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/koreya-1972417747.html
Лидер КНДР посетил институт ядерных вооружений и тренировочную базу армии
Лидер КНДР посетил институт ядерных вооружений и тренировочную базу армии - РИА Новости, 13.09.2024
Лидер КНДР посетил институт ядерных вооружений и тренировочную базу армии
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил институт ядерных вооружений и базы производства ядерного материала для ядерного оружия, в ходе чего ознакомился с... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:13
2024-09-13T09:57
в мире
ким чен ын
корейская народная армия
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил институт ядерных вооружений и базы производства ядерного материала для ядерного оружия, в ходе чего ознакомился с производством ядерных зарядов и действующим производством ядерного материала, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). По данным агентства, в ходе визита в пункт управления на базе обогащения урана Ким Че Ын ознакомился с производственными процессами. Он также призвал увеличивать число и внедрять новые центрифуги для ядерного топлива. Как передает ЦТАК, Ким Чен Ын осмотрел стройку на объекте, где идут работы для "расширения производительности для действующего производства ядерных вооружений", а также "ознакомился с планом монтажа оборудования". Северокорейский лидер, как добавляет ЦТАК, также посетил 11 сентября тренировочную базу вооруженных сил специальных операций Корейской народной армии. "Ким Чен Ын обошел различные объекты тренировочной базы, чтобы подробно узнать о ситуации. Он ... наблюдал за учениями по разведке и нападению, проводимыми военными в соответствии с их программой подготовки", - добавляет агентство.
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972416176.html
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в мире, ким чен ын, корейская народная армия, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, Корейская народная армия, КНДР (Северная Корея)
Лидер КНДР посетил институт ядерных вооружений и тренировочную базу армии

Ким Чен Ын посетил институт ядерных вооружений КНДР и тренировочную базу армии

© Фото : ЦТАКЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время посещения института ядерных вооружений и базы производства ядерного материала для ядерного оружия
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время посещения института ядерных вооружений и базы производства ядерного материала для ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : ЦТАК
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время посещения института ядерных вооружений и базы производства ядерного материала для ядерного оружия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил институт ядерных вооружений и базы производства ядерного материала для ядерного оружия, в ходе чего ознакомился с производством ядерных зарядов и действующим производством ядерного материала, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
По данным агентства, в ходе визита в пункт управления на базе обогащения урана Ким Че Ын ознакомился с производственными процессами. Он также призвал увеличивать число и внедрять новые центрифуги для ядерного топлива.
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Как передает ЦТАК, Ким Чен Ын осмотрел стройку на объекте, где идут работы для "расширения производительности для действующего производства ядерных вооружений", а также "ознакомился с планом монтажа оборудования".
Северокорейский лидер, как добавляет ЦТАК, также посетил 11 сентября тренировочную базу вооруженных сил специальных операций Корейской народной армии.
"Ким Чен Ын обошел различные объекты тренировочной базы, чтобы подробно узнать о ситуации. Он ... наблюдал за учениями по разведке и нападению, проводимыми военными в соответствии с их программой подготовки", - добавляет агентство.
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В миреКим Чен ЫнКорейская народная армияКНДР (Северная Корея)
 
 
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