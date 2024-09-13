https://ria.ru/20240913/korabli-1972433062.html

Корабли СФ на учениях "Океан" поразили условную цель в Баренцевом море

Корабли СФ на учениях "Океан" поразили условную цель в Баренцевом море - РИА Новости, 13.09.2024

Корабли СФ на учениях "Океан" поразили условную цель в Баренцевом море

Корабли Северного флота в рамках учений "Океан-2024" выполнили артиллерийские стрельбы по условной морской цели в Баренцевом море, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:13

2024-09-13T09:13

2024-09-13T09:13

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россия

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ссср

северный флот вмф россии

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Корабли Северного флота в рамках учений "Океан-2024" выполнили артиллерийские стрельбы по условной морской цели в Баренцевом море, сообщили в Минобороны РФ. "В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан – 2024" корабельная ударная группа Северного флота поразила условного противника в акватории Баренцева моря. В составе корабельной ударной группы Северного флота действовали фрегаты "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал Головко". Расчеты командных пунктов фрегатов отработали действия по выдаче целеуказания для применения артиллерийского вооружения кораблей", - говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, личный состав боевых расчётов артиллерийских комплексов выполнил действия по приёму целеуказания по надводной цели, стрельба была проведена артиллерийским комплексом АК-192М по морской мишенной позиции, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 10 километров. "Средства объективного контроля подтвердили, что цель была успешно поражена. Экипажи корабля показали слаженность действий, высокий профессионализм и готовность к применению оружия в любых условиях обстановки. В целях противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях также была отработана постановка пассивных помех комплексами радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ. В соответствии с планом подготовки ВС РФ соединения и объединения Военно-Морского Флота приступили к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-Морском Флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году. В Минобороны отметили, что в маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. Оборонное ведомство в качестве основных задач стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" обозначило проверку готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-Морского Флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решение нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971820216.html

https://ria.ru/20240912/sevflot-1972210380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, баренцево море, ссср, северный флот вмф россии