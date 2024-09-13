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Корабли СФ на учениях "Океан" поразили условную цель в Баренцевом море - РИА Новости, 13.09.2024
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09:13 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/korabli-1972433062.html
Корабли СФ на учениях "Океан" поразили условную цель в Баренцевом море
Корабли СФ на учениях "Океан" поразили условную цель в Баренцевом море - РИА Новости, 13.09.2024
Корабли СФ на учениях "Океан" поразили условную цель в Баренцевом море
Корабли Северного флота в рамках учений "Океан-2024" выполнили артиллерийские стрельбы по условной морской цели в Баренцевом море, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:13
2024-09-13T09:13
безопасность
россия
баренцево море
ссср
северный флот вмф россии
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Корабли Северного флота в рамках учений "Океан-2024" выполнили артиллерийские стрельбы по условной морской цели в Баренцевом море, сообщили в Минобороны РФ. "В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан – 2024" корабельная ударная группа Северного флота поразила условного противника в акватории Баренцева моря. В составе корабельной ударной группы Северного флота действовали фрегаты "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал Головко". Расчеты командных пунктов фрегатов отработали действия по выдаче целеуказания для применения артиллерийского вооружения кораблей", - говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, личный состав боевых расчётов артиллерийских комплексов выполнил действия по приёму целеуказания по надводной цели, стрельба была проведена артиллерийским комплексом АК-192М по морской мишенной позиции, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 10 километров. "Средства объективного контроля подтвердили, что цель была успешно поражена. Экипажи корабля показали слаженность действий, высокий профессионализм и готовность к применению оружия в любых условиях обстановки. В целях противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях также была отработана постановка пассивных помех комплексами радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ. В соответствии с планом подготовки ВС РФ соединения и объединения Военно-Морского Флота приступили к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-Морском Флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году. В Минобороны отметили, что в маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. Оборонное ведомство в качестве основных задач стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" обозначило проверку готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-Морского Флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решение нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html
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безопасность, россия, баренцево море, ссср, северный флот вмф россии
Безопасность, Россия, Баренцево море, СССР, Северный флот ВМФ России
Корабли СФ на учениях "Океан" поразили условную цель в Баренцевом море

Корабли выполнили стрельбы по условной цели в Баренцевом море на учениях "Океан"

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко"
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Северного флота Адмирал Головко - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко". Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Корабли Северного флота в рамках учений "Океан-2024" выполнили артиллерийские стрельбы по условной морской цели в Баренцевом море, сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан – 2024" корабельная ударная группа Северного флота поразила условного противника в акватории Баренцева моря. В составе корабельной ударной группы Северного флота действовали фрегаты "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал Головко". Расчеты командных пунктов фрегатов отработали действия по выдаче целеуказания для применения артиллерийского вооружения кораблей", - говорится в сообщении.
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Как отмечает ведомство, личный состав боевых расчётов артиллерийских комплексов выполнил действия по приёму целеуказания по надводной цели, стрельба была проведена артиллерийским комплексом АК-192М по морской мишенной позиции, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 10 километров.
"Средства объективного контроля подтвердили, что цель была успешно поражена. Экипажи корабля показали слаженность действий, высокий профессионализм и готовность к применению оружия в любых условиях обстановки. В целях противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях также была отработана постановка пассивных помех комплексами радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
В соответствии с планом подготовки ВС РФ соединения и объединения Военно-Морского Флота приступили к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-Морском Флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году.
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В Минобороны отметили, что в маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
Оборонное ведомство в качестве основных задач стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" обозначило проверку готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-Морского Флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решение нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
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